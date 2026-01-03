Првенство БиХ: Нова побједа кошаркаша Студента

Аутор:Андреј Кнежевић
03.01.2026
20:08
Коментари:0
Кошаркаши Студента стигли су до нове побједе у првенству БиХ савладавши на свом терену у Александровцу екипу Радничког из Горажда резултатом 88:85.
Екипа тренера Бориса Јокановића имала је већим дијелом утакмице двоцифрену захваљујући сјајним ролама Луке Јовичића и Јосипа Павковића.
Ипак, гости су на крилима Адија Аликадића и Џејкоби Рајта успјели да уведу утакмицу у неизвјесну завршници, а Аликадић је промашио шут за продужетак.
Екипа Студента је, на крају, остварила заслужену побједу до које су је предводили Павковић са 19 и Јовичић са 18 убачених поена. На другој страни Аликадић је убацио 29.
Студент је након непотпуног 12.кола на петој позицији првенства БиХ са омјером од шест побједа и пет пораза, а наредни првенствени испит екипу тренера Бориса Јокановића очекује за седам дана на гостовању код кошаркаша Прома у Доњем Вакуфу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
08
22
05
22
01
21
50
21
42
Тренутно на програму