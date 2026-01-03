Logo
Првенство БиХ: Нова побједа кошаркаша Студента

Андреј Кнежевић

03.01.2026

20:08

Студент - Раднички
Фото: Уступљена фотографија

Кошаркаши Студента стигли су до нове побједе у првенству БиХ савладавши на свом терену у Александровцу екипу Радничког из Горажда резултатом 88:85.

Екипа тренера Бориса Јокановића имала је већим дијелом утакмице двоцифрену захваљујући сјајним ролама Луке Јовичића и Јосипа Павковића.

Ипак, гости су на крилима Адија Аликадића и Џејкоби Рајта успјели да уведу утакмицу у неизвјесну завршници, а Аликадић је промашио шут за продужетак.

Екипа Студента је, на крају, остварила заслужену побједу до које су је предводили Павковић са 19 и Јовичић са 18 убачених поена. На другој страни Аликадић је убацио 29.

Студент је након непотпуног 12.кола на петој позицији првенства БиХ са омјером од шест побједа и пет пораза, а наредни првенствени испит екипу тренера Бориса Јокановића очекује за седам дана на гостовању код кошаркаша Прома у Доњем Вакуфу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

