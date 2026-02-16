Logo
Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић

16.02.2026

13:56

16.02.2026

13:56

Калајџић остаје иза решетака: Продужен притвор осумњиченом за убиство Алдине Јахић
Фото: Facebook

Анису Калајџићу који је осумњичен да је од 16. новембра усмртио Алдину Јахић (32) из Калесије продужен је притвор за три мјесеца.

Наиме, Кантонални суд у Мостару, поступајући по приједлогу Кантоналног тужилаштва ХНК, у кривичном предмету против Калајџића, донио је рјешење којим се осумњиченом продужава притвор за три мјесеца, тако да може трајати најдуже до 16. маја 2026. године.

Терете га да је починио кривично д‌јело Тешко убиство женске особе из чл. 166а. ст. 1. КЗ Ф БиХ, у стицају са кривичним д‌јелом Неовлаштено набављање, држање или продаја оружја или битних дијелова за оружје прописано чл. 65. ст. 1. а) у вези са чл. 6. Закона о оружју и стрељиву ХНК.

У притвору од 16. новембра

Калајџић се у притворској јединици Казнено-поправног завода Мостар налази од 16. новембра, када је ухапшен због сумње да је тог дана око 18 сати из пиштоља усмртио д‌јевојку из Калесије.

Калајџићу се на терет ставља, да је 16. новембра око 18 часова, на аутобуској станици у Мостару на тргу Ивана Крндеља бб, након што је претходно набавио пиштољ на илегалан начин и којег је код себе неовлаштено посједовао, испред фитнес центра сачекао Алдину Јахић (32) која је ту тренирала.

policija rotacija

Хроника

Колапс на ауто-путу: Возила се враћају у контра смјеру

Ту јој је како се сумња пришао и више пута ударао у пред‌јелу главе и груди од чега се она бранила држећи руке испред себе.

Покушала позвати помоћ

"У једном тренутку он је извадио пиштољ, након чега је оштећена због страха за властити живот потрчала у правцу хотела 'Т..', на тргу Ивана Крндеља bb у Мостару, бојећи се за своју сигурност, грађанима пролазницима преплашено говорила да зову полицију јер је мушкарац прати и пријети јој пиштољем, да би потом ушла у ресторан 'Б..' и мобителом позвала полицију, за које вријеме је осумњиченик дошао и оштећену пронашао у тоалету док је она поновно покушавала позивати у помоћ, па јој је осумњиченик пришао и пуцајући из пиштоља у правцу главе задао јој смртоносне озљеде од којих је оштећена преминула на лицу мјеста", навели су раније из Тужилаштва ХНК.

Још једна жртва фемицида

Калајџић је иначе по занимању електротехничар рачунарске технике и аутоматике, био је запослен на бензинској пумпи и као фудбалски судија.

Policija

Свијет

Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

С несретном д‌јевојком је претходно био у вези непуна три мјесеца.

Јахићева је била четврта жртва фемицида у прошлој години, а од убице је кобног дана бјежала тражећи спас, међутим, није успјела.

Иначе, ова млада жена, која је из Калесије дошла у Мостар због посла, мучки је убијена у тоалету једног мостарског хотела, гд‌је се сакрила бјежећи од убице.

Добијала пријетње

Током бијега она је звала полицију, али ни они нису стигли на вријеме да је спасе. Дошли су тек 10 минута касније, када је већ била убијена.

Током истраге се наводило да су убиству претходиле пријетње које је добијала од бившег партнера, али га није га пријављивала из њој познатих разлога, мислећи да ће се то на тим пријетњама и завршити.

Кобног дана кренула је на фитнес, али да ју је Калајџић дочекао и потегао пиштољ.

Иначе Калајџића је раније друга женска особа пријавила за угрожавање сигурности.

