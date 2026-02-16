Ухапшена жена: Ножем убола таксисту

Извор:
О. С. (33) ухапшена је због напада ножем на таксисту у Крагујевцу, а на терет јој је стављено кривично дјело разбојништво у покушају.
Како се сумња, она је ноћас око 1.30 сати, након што се завршила вожња у околини Краљева, ножем у руку убола таксисту (64), а потом покушала да му отме новац.
Таксисти је указана хитна медицинска помоћ, након чега је превезен у Општу болницу у Краљеву.
Осумњиченој О. С. је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће, уз кривичну пријаву, да буде приведена на саслушање у Основно јавно тужилаштво у Краљеву, преноси Курир.
