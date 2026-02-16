АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

Извор:
АТВ
16.02.2026
11:24
Између Аутобуске станице и Поште у Бањалуци јутрос је одјекнула експлозија аутомобила, у којем је пронађено тијело мушкарца.
Полиција је пријаву добила нешто послије девет сати, након чега су патроле изашле на мјесто догађаја.
У току је увиђај на терену, а према незваничним информацијама ријеч је о самоубиству.
"На лице мјеста изашли су полицијски службеници који су потврдили наводе пријаве и у возилу пронашли беживотно тијело", речено је за АТВ из бањалучке полиције.
