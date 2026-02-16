Logo
Large banner

АТВ на мјесту експлозије у Бањалуци - ВИДЕО

Извор:

АТВ

16.02.2026

11:24

Коментари:

0
Експлозија у Бањалуци
Фото: АТВ

Између Аутобуске станице и Поште у Бањалуци јутрос је одјекнула експлозија аутомобила, у којем је пронађено тијело мушкарца.

Полиција је пријаву добила нешто послије девет сати, након чега су патроле изашле на мјесто догађаја.

У току је увиђај на терену, а према незваничним информацијама ријеч је о самоубиству.

Експлозија у Бањалуци

"На лице мјеста изашли су полицијски службеници који су потврдили наводе пријаве и у возилу пронашли беживотно тијело", речено је за АТВ из бањалучке полиције.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Бањалука

Експлозија станица Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Судар Мостар

Хроника

Несрећа за несрећом: Више повријеђених, возила потпуно смрвљена

2 ч

0
Детаљи тешког судара у Српској

Хроника

Детаљи тешког судара у Српској

2 ч

0
Ауто слетио у ријеку Дрињачу

Хроника

Аутомобилом слетио у ријеку: Возач преминуо након вишесатне борбе за живот

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner