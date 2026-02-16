Logo
Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

Извор:

Агенције

16.02.2026

13:28

Коментари:

0
Преврнула се цистерна код Бугојна
Фото: Инфо Бугојно

Због превртања цистерне капацитета 40 кубика плина на магистралном путу Бугојно–Купрес, на превоју Копривница (око десетог километра од Бугојна према Купресу), саобраћај је у потпуности обустављен.

С обзиром на то да се ради о тешко запаљивој материји, обустава ће потрајати све док се пут не очисти и не осигура безбједан пролаз.

Возачима се савјетује кориштење алтернативних праваца, саопћио је БИХАМК.

Више информација ће бити познато касније.

