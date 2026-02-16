Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

Извор:
Због превртања цистерне капацитета 40 кубика плина на магистралном путу Бугојно–Купрес, на превоју Копривница (око десетог километра од Бугојна према Купресу), саобраћај је у потпуности обустављен.
С обзиром на то да се ради о тешко запаљивој материји, обустава ће потрајати све док се пут не очисти и не осигура безбједан пролаз.
Возачима се савјетује кориштење алтернативних праваца, саопћио је БИХАМК.
Више информација ће бити познато касније.
