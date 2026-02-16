Полицајац мортус пијан изазвао удес и хтио све да заташка

Извор:
Блиц
16.02.2026
13:49
Коментари:0
Петар Савов и његов осмогодишњи син повријеђени су у Бугарској када је у возило у којем су се налазили ударио полицајац (43) под утицајем алкохола.
Инцидент се догодио 6. фебруара на путу Стара Загора-Чирпан, али се за њега сазнало тек неколико дана касније.
Неименовани полицајац је на руководећој функцији у полицијској управи Стара Загора, јавља бугарски портал "Нова".
Одузео је првенство пролаза другом аутомобилу, а алкотест је показао да је управљао возилом са 2,22 промила алкохола у крви.
Хроника
Ухапшена жена: Ножем убола таксисту
Отац и дјечак који су повријеђени у саобраћајној несрећи нису животно угрожени.
Полицајац је задржан 24 сата у полицијској станици Чипрак и покренут је предистражни поступак. По налогу бугарског министра унутрашњих послова Атанаса Илкова, полицајац је привремено суспендован и против њега је покренут дисциплински поступак.
Како пишу бугарски медији, саобраћајна несрећа се догодила на добро обиљеженој и широкој раскрсници код скретања за Винарово и Малко Транково.
"Кренуо сам кући са сином 6. фебруара из Старе Загоре. Имали смо велику срећу што смо били само нас двојица. Супруга ми је први пут остала код куће и није путовала с нама. Имам и кћерку, која се до посљедњег тренутка двоумила да ли да пође", испричао је у програму "Здраво, Бугарска" оштећени Петар Савов.
Хроника
Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ
Према његовим ријечима, ударац је био толико јак да је аутомобил буквално одлетио са коловоза.
"Једино што сам успио да видим била су свјетла, а у сљедећем тренутку се ничега не сјећам. Ударац је био страшан. Не знам којом је брзином возио, али нисам имао апсолутно никакво вријеме за реакцију", испричао је возач у чији се аутомобил закуцао полицајац.
За инцидент се сазнало тек неколико дана касније, када је породица Савова хтјела да захвали екипи Хитној помоћи.
"Послије удеса је са нама контактирао човјек који се у тренутку несреће налазио на лицу мјеста и замолио ме да сачувамо идентитет полицајца", рекао је он.
Станислав Тенев, који је први дошао на лице мјеста, није дозволио да случај буде заташкан упркос молбама колеге који је изазвао инцидент.
Свијет
Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп
"Чак је викао на њега и питао га: 'Како можеш то да тражиш од мене? Повређено му је дете'", испричао је Петар.
Како додаје, полицајац који је којима налетио на сина и њега је дјеловао сломљено и забринуто када су се срели послије несреће.
"Вјеровао сам му, али касније сам схватио да ме је обмануо у много чему", објаснио је Савов.
Управо су обмањујуће информације од стране униформисаног лица навеле Петра да јавно изнесе случај.
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму