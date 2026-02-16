Logo
Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита

Извор:

СРНА

16.02.2026

12:40

Коментари:

0
Орбан: Будимпешта спремна да буде домаћин руско-америчког самита
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Мађарска је и даље спремна да обезбиједи платформу за самит Русије и САД о рјешавању украјинског питања, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

- Наравно, Мађарска остаје спремна да буде домаћин мировног самита овдје у Будимпешти - ако до њега дође. Потврдио сам државном секретару Марку Рубију да позив предсједнику САД Доналду Трампу да дође у Мађарску и даље стоји - рекао је Орбан на заједничкој конференцији за новинаре са америчким државним секретаром.

Рубио је потврдио процјену Орбана и мађарског министра спољних послова Петера Сијарта да односи Мађарске и САД улазе у "златно доба".

- Златно доба није претјеривање. Однос САД и Мађарске данас је онолико близак колико могу да замислим - навео је Рубио.

Осврнувши се на потписан споразум САД и Мађарске о сарадњи у области цивилне нуклеарне енергије, Рубио је нагласио да се споразум надовезује на историјски састанак који је одржан у новембру прошле године у Бијелој кући.

Рубио је додао да постоји још много области у којима има простора за сарадњу, посебно у енергетици, али и у другим областима од заједничког интереса.

Тагови :

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
