Пронађен луксузни брод који је нестао 1872. године

Истраживачки подухват који је започео пре готово 60 година управо је окончан! Стручњаци су саопштили да су пронашли олупину луксузног пароброда Лак Ла Беле, који је завршио на дну језера Мичиген.
Несрећа се догодила крајем 1872, пошто је пароброд кренуо из Милвокија са 53 путника и члановима посаде. Само два сата касније, вода је почела да цури из непознатог извора. Док је капетан покушавао да окрене пловило, вријеме се погоршало, а огромни таласи су угасили ватру у бродским котловима.
Лац Ла Беле је био један од најпознатијих пароброда на језеру Мичиген. Изграђен је 1864. у Кливленду, са укупном дужином 66 метара.
A Lake Michigan mystery that captivated shipwreck hunters for decades has finally been put to rest, the Guardian reports. The long-lost passenger steamer Lac La Belle, which... https://t.co/S4SjsqPiBX— Newser (@Newser) February 16, 2026
Први пут је потонуо 1866, у 7,5 метара дубокој реци Сент Клер, али је извучен и обновљен три године касније. Тада га је купила компанија Енглман Транспортатион и користила за превоз путника.
Половином октобра 1872, брод је кренуо из Милвокија, али никада није стигао на своје одредиште.
Пароброд је потонуо током снажне олује, око пет ујутро, а настрадало је осам особа. Остали путници и чланови посаде су помоћним чамцима дошли до обале.
Истраживач Пол Ерон (80) почео је да тражи Лац Ла Бел, током 1965. Прије четири године је добио траг од “ловца на олупине” Роса Ричардсона и два сата касније пронашао пароброд помоћу сонара.
Он објашњава да је најава открића одложена, јер је његов тим желео да изради тродимензионални модел брода, али лоше време и друге обавезе нису дозволиле да се врати до олупине све до прошлог љета.
“То је као игра, као решавање слагалице. Понекад немате много комадића да саставите слагалицу, али у овом случају, све је лепо легло и нашли смо га одмах”, рекао је Ерон.
Он је одбио да открије тачан траг који је довео до открића. Ричардсон је, међутим, у једном интервјуу рекао да је неименовани рибар на "одређеној локацији" идентификовао предмет специфичан за пароброде из 1800-их година.
Група Шипврек Ворлд, која се бави лоцирањем олупина бродова широм свијета, саопштава да је тим предвођен Полом Ероном пронашао Лац Ла Беле, а фотографије можете видјети.
Остаци пароброда су прекривени шкољкама. Труп изгледа нетакнуто, али су нестале горње кабине. Унутрашњост пловила, израђена од храста, у добром је стању.
Занимљиво да су Велика језера, којима припада и језеро Мичиген, “домаћини” између 6.000 и 10.000 олупина бродова, од којих већина још није откривена, указују подаци Универзитета Висконсин-Медисон.
“Ловци на олупине” све више истражују језера, јер се брину да инвазивне врсте шкољки полако уништавају остатке, преноси Телеграф.
