Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом, уз дневну температуру ваздуха до девет степени Целзијусових.
У ноћним и пријеподневним часовима биће облачно уз падавине, у нижим предјелима мијешаће се киша, сусњежица и снијег, а у брдско-планинским крајевима падаће снијег уз пораст сњежног покривача, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На вишим предјелима очекује се од 10 до 20 центиметара снијега, а у нижим ће понегдје доћи до формирање мањег сњежног покривача.
Од средине дана падавине престају на западу и југу, а затим и на истоку, а током вечери и ноћи са уторка на сриједу биће суво и хладније уз разведравање.
Јутарња температура ваздуха биће од минус три до три, на југу до шест степени, а дневна од три до девет, у вишим предјелима око нула степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног и сјеверозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
