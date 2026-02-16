Logo
Сутра облачно са кишом, сусњежицом и снијегом

16.02.2026

14:06

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује облачно вријеме са кишом, сусњежицом и снијегом, уз дневну температуру ваздуха до девет степени Целзијусових.

У ноћним и пријеподневним часовима биће облачно уз падавине, у нижим предјелима мијешаће се киша, сусњежица и снијег, а у брдско-планинским крајевима падаће снијег уз пораст сњежног покривача, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На вишим предјелима очекује се од 10 до 20 центиметара снијега, а у нижим ће понегдје доћи до формирање мањег сњежног покривача.

трамвај сарајево

БиХ

Директор ГРАС-а поднсио оставку након трагичне трамвајске несреће

Од средине дана падавине престају на западу и југу, а затим и на истоку, а током вечери и ноћи са уторка на сриједу биће суво и хладније уз разведравање.

Јутарња температура ваздуха биће од минус три до три, на југу до шест степени, а дневна од три до девет, у вишим предјелима око нула степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверног и сјеверозападног смјера, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

