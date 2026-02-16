Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Извор:
Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) објавио је корекцију обрачуна пензија за осигуранике који право на пензију остварују од 1. јануара 2026. године, уз детаљније приказе очекиваних износа пензија у зависности од година стажа и просјечне плате током радног вијека.
Ова корекција изазвала је пажњу јавности јер се односи на конкретне примјере израчуна, односно на то колико би пензија могла износити у случају да је радник током цијелог радног вијека имао плату у висини једне, двије, три или четири просјечне плате у ФБиХ.
Иако се у јавности често говори о повећањима и усклађивању пензија, из ПИО су нагласили да се измјенама Закона о МИО које су ступиле на снагу од 1. јануара 2026. године није промијењен начин обрачуна пензија, али су промјене везане за усклађивање и начин акумулирања вриједности пензије кроз опћи бод.
Према новим објављеним примјерима, ПИО је приказао обрачун пензија за нове пензионере у 2026. години, зависно од остварених просјечних мјесечних плата током цијелог радног вијека и година стажа осигурања.
Корекција се односи на приказ очекиваних износа пензије, који су сада представљени кроз модел просјечне плате у ФБиХ, умјесто ранијих примјера гдје су се користили конкретни износи попут 1.500 КМ, 3.000 КМ или 5.000 КМ.
Ако је осигураник током 15 година рада остваривао просјечну плату у висини једне просјечне плате у Федерацији БиХ, очекивана пензија износи 434 КМ.
ПИО наводи да износ од 434 КМ представља најнижу пензију остварену према важећем закону, за осигуранике са мање од 20 година пензијског стажа.
Ово је посебно важан податак јер показује да особе са кратким стажом, чак и уз просјечну плату, у пензији практично остају на нивоу минимално прописаног износа.
За осигуранике који су током цијелог радног вијека имали плату у висини двије просјечне плате у ФБиХ, очекивани износи пензије расту знатно брже.
ПИО је објавио и примјере за осигуранике који су радили уз просјечну плату у висини три просјечне плате у Федерацији БиХ.
За осигуранике који су током радног вијека остваривали просјечну плату у висини четири просјечне плате, објављени су сљедећи износи.
Посебно је занимљиво што се у овом случају види плафон, односно чињеница да износ пензије не расте изнад 3.332 КМ, без обзира на додатни стаж. ПИО наводи да износ од 3.332 КМ представља највишу пензију прописану Законом о ПИО/МИО.
То значи да систем има горњу границу, односно максимални износ пензије који се може остварити, чак и ако је осигураник током цијелог радног вијека имао изузетно висока примања.
ПИО наглашава да измјенама Закона о ПИО/МИО није промијењена формула обрачуна пензија, те да се пензије и даље рачунају на досадашњи начин, кроз стаж и вриједност бодова који произлазе из уплаћених доприноса и остварених плата.
Међутим, промјена је значајна у дијелу који се односи на усклађивање пензија.
До сада је постојало правило да се пензије остварене у години у којој се врши усклађивање изузимају из тог усклађивања. Сада се уводи другачији приступ, гдје се висина пензије убудуће акумулира кроз вриједност општег бода, који прати раст просјечне бруто плате у ФБиХ.
У пракси то значи да ће будуће пензије бити директније везане за раст просјечних плата, а мање зависити од накнадних корекција кроз усклађивање које долази након што особа већ оде у пензију.
