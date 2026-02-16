Logo
Large banner

Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија

Извор:

АТВ

16.02.2026

12:48

Коментари:

0
Детаљна листа: Објављена корекција обрачуна пензија
Фото: АТВ

Федерални завод за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) објавио је корекцију обрачуна пензија за осигуранике који право на пензију остварују од 1. јануара 2026. године, уз детаљније приказе очекиваних износа пензија у зависности од година стажа и просјечне плате током радног вијека.

Ова корекција изазвала је пажњу јавности јер се односи на конкретне примјере израчуна, односно на то колико би пензија могла износити у случају да је радник током цијелог радног вијека имао плату у висини једне, двије, три или четири просјечне плате у ФБиХ.

илу-брод-човјек-море-29082025

Свијет

Пронађен луксузни брод који је нестао 1872. године

Иако се у јавности често говори о повећањима и усклађивању пензија, из ПИО су нагласили да се измјенама Закона о МИО које су ступиле на снагу од 1. јануара 2026. године није промијењен начин обрачуна пензија, али су промјене везане за усклађивање и начин акумулирања вриједности пензије кроз опћи бод.

Шта је објављено као корекција обрачуна

Према новим објављеним примјерима, ПИО је приказао обрачун пензија за нове пензионере у 2026. години, зависно од остварених просјечних мјесечних плата током цијелог радног вијека и година стажа осигурања.

rada manojlovic instagram

Сцена

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Корекција се односи на приказ очекиваних износа пензије, који су сада представљени кроз модел просјечне плате у ФБиХ, умјесто ранијих примјера гдје су се користили конкретни износи попут 1.500 КМ, 3.000 КМ или 5.000 КМ.

Примјер обрачуна пензије ако сте имали једну просјечну плату

Ако је осигураник током 15 година рада остваривао просјечну плату у висини једне просјечне плате у Федерацији БиХ, очекивана пензија износи 434 КМ.

  • За 20 година стажа пензија би износила 526 КМ.
  • За 25 година стажа 658 КМ.
  • За 30 година стажа 789 КМ.
  • За 35 година стажа 921 КМ.
  • За 40 година стажа 1.052 КМ.

ПИО наводи да износ од 434 КМ представља најнижу пензију остварену према важећем закону, за осигуранике са мање од 20 година пензијског стажа.

Протести у Сарајеву

Градови и општине

Велики број грађана на протесту у Сарајеву: Саобраћај блокиран у оба смјера

Ово је посебно важан податак јер показује да особе са кратким стажом, чак и уз просјечну плату, у пензији практично остају на нивоу минимално прописаног износа.

Колико би износила пензија уз двије просјечне плате

За осигуранике који су током цијелог радног вијека имали плату у висини двије просјечне плате у ФБиХ, очекивани износи пензије расту знатно брже.

  • За 15 година стажа пензија би износила 789 КМ.
  • За 20 година стажа 1.052 КМ.
  • За 25 година стажа 1.315 КМ.
  • За 30 година стажа 1.578 КМ.
  • За 35 година стажа 1.841 КМ.
  • За 40 година стажа 2.104 КМ.

Пензија уз три просјечне плате: шта могу очекивати радници с већим примањима

ПИО је објавио и примјере за осигуранике који су радили уз просјечну плату у висини три просјечне плате у Федерацији БиХ.

  • За 15 година стажа очекивана пензија износи 1.184 КМ.
  • За 20 година стажа 1.578 КМ.
  • За 25 година стажа 1.973 КМ.
  • За 30 година стажа 2.367 КМ.
  • За 35 година стажа 2.762 КМ.
  • За 40 година стажа 3.156 КМ.

Колико износи пензија уз четири просјечне плате и гдје је граница

За осигуранике који су током радног вијека остваривали просјечну плату у висини четири просјечне плате, објављени су сљедећи износи.

  • За 15 година стажа пензија би износила 1.578 КМ.
  • За 20 година стажа 2.104 КМ.
  • За 25 година стажа 2.630 КМ.
  • За 30 година стажа 3.156 КМ.
  • За 35 година стажа 3.332 КМ.
  • За 40 година стажа 3.332 КМ.

Посебно је занимљиво што се у овом случају види плафон, односно чињеница да износ пензије не расте изнад 3.332 КМ, без обзира на додатни стаж. ПИО наводи да износ од 3.332 КМ представља највишу пензију прописану Законом о ПИО/МИО.

То значи да систем има горњу границу, односно максимални износ пензије који се може остварити, чак и ако је осигураник током цијелог радног вијека имао изузетно висока примања.

Шта се мијења од 1. јануара 2026. године

ПИО наглашава да измјенама Закона о ПИО/МИО није промијењена формула обрачуна пензија, те да се пензије и даље рачунају на досадашњи начин, кроз стаж и вриједност бодова који произлазе из уплаћених доприноса и остварених плата.

Џефри Епстајн

Свијет

Брат Џефрија Епстина изнио тешке оптужбе: "Сада знам да је убијен"

Међутим, промјена је значајна у дијелу који се односи на усклађивање пензија.

До сада је постојало правило да се пензије остварене у години у којој се врши усклађивање изузимају из тог усклађивања. Сада се уводи другачији приступ, гдје се висина пензије убудуће акумулира кроз вриједност општег бода, који прати раст просјечне бруто плате у ФБиХ.

У пракси то значи да ће будуће пензије бити директније везане за раст просјечних плата, а мање зависити од накнадних корекција кроз усклађивање које долази након што особа већ оде у пензију.

Подијели:

Тагови :

пензије

Пензионери

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

Друштво

Пуштен саобраћај код Дервенте, на Романији дивљи коњи излазе на коловоз

1 ч

0
Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

Друштво

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

4 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Друштво

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

4 ч

0
Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

Друштво

Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

13

18

Ко може добровољно уплаћивати у пензију и зашто се то исплати?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner