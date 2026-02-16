Logo
Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

Извор:

АТВ

16.02.2026

09:02

Коментари:

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Саобраћај на магистралном путу Дервента-Добој обустављен је на обилазном путу око Дервенте због саобраћајне незгоде у којој су учествовала три теретна возила и аутобус.

У току је обављање полицијског увиђаја, а возила се преусмјеравају кроз град Дервенту, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Дервента, несрећа

Хроника

Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила

Аутобус и три теретна возила сударила су се јутрос у дервентском насељу Живинице, а према незваничним информацијама у овој саобраћајној незгоди нема смртно страдалих лица.

