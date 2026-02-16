Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

Извор:
АТВ
16.02.2026
09:02
Коментари:0
Саобраћај на магистралном путу Дервента-Добој обустављен је на обилазном путу око Дервенте због саобраћајне незгоде у којој су учествовала три теретна возила и аутобус.
У току је обављање полицијског увиђаја, а возила се преусмјеравају кроз град Дервенту, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Хроника
Тешка несрећа у Српској: Учествовали аутобус и три теретна возила
Аутобус и три теретна возила сударила су се јутрос у дервентском насељу Живинице, а према незваничним информацијама у овој саобраћајној незгоди нема смртно страдалих лица.
Друштво
19 мин0
Република Српска
19 мин0
Ауто-мото
21 мин0
Друштво
29 мин0
Најновије
Најчитаније
09
14
09
12
09
08
09
08
09
02
Тренутно на програму