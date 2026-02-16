Ћурковић: Европа ћути на величање усташтва — српски народ мора бити јединствен

16.02.2026
Милош Ћурковић, предсједник Младих Уједињене Српске, изјавио је у разговору за Врбас медиа да ћутање европских институција на величање усташтва представља, како тврди, свјесну политичку поруку, те поручио да српски народ у таквим околностима одговор може пронаћи једино у јединству, вјери и ослањању на сопствене вриједности.
ВМ: Зашто Европа упорно ћути на отворено величање нацизма и усташтва?
Ћурковић: Након концерта Марка Перковића Томпсона у Широком Бријегу, гдје се поново славило убијање Срба и призивао нови сукоб, није се чула ниједна ријеч осуде из Брисела. То ћутање није пропуст — то је свјесна политичка заштита. Европа јасно показује шта јој смета, а шта подржава.
ВМ: Шта, по вашем мишљењу, Европа заправо подржава?
Ћурковић: А подржава хрватски нацизам — усташтво — исто онако како данас подржава нацизам у Украјини кроз величање бандеровске идеологије. То су исти идеолошки коријени, иста мржња према Србима и исто лицемјерје европских институција које говоре о вриједностима, а толеришу злочиначке идеологије када су усмјерене против српског народа.
ВМ: На чему заснивате тврдњу да је ријеч о системском лицемјерју Запада?
Ћурковић: Да је ријеч о дубоко болесној творевини без стварног моралног темеља, показало се и кроз афере попут Епстајн фајлова, који су разоткрили да су врхови западних политичких и друштвених елита повезани са најмрачнијим облицима злочина или њиховог заташкавања. То је систем који данас држи лекције о цивилизацији, а затвара очи пред усташким покличима.
ВМ: Гдје, према вашем ставу, српски народ може тражити правду и ослонац?
Ћурковић: Српски народ никада није добио нити ће добити правду од својих џелата. Наша правда није на Западу који нас је кроз историју прогонио, већ на православном Истоку, гдје су наши савезници, наша вјера и наша снага. Господа су разбојником називали управо они чија је глобална агенда тада владала свијетом — исти они који и данас покушавају да сломе и оклеветају све који им се не покоравају.
ВМ: Не вучете ли превише удесно, имајући у виду да је Уједињена Српска странка десног центра?
Ћурковић: Уједињена Српска је странка прије свега слободномислећих људи и енергичне омладине, гдје нема унутрашњег вербалног деликта. Наша снага није у етикетирају, већ у јасном ставу, слободи мишљења и одговорности према народу.
ВМ: Који је, у таквим околностима, одговор српског народа?
Ћурковић: Зато је наш одговор јединство. Јединство у вјери, народу и истини. Сабирање око Господа није само духовни позив — то је услов опстанка у времену када се против Срба поново подижу исте идеологије мржње. Само сложни можемо опстати и побиједити.
ВМ: Како бисте ту поруку сажели у једну реченицу?
Ћурковић: Слога биће пораз врагу.
