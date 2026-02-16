Извор:
АТВ
16.02.2026
08:55
Коментари:0
У Републици Српској данас је нерадни дан, поводом обиљежавања Сретења - Дана државности Србије и Дана државности Републике Српске, одлучила је Влада Републике Српске.
У Републици Српској данас не раде републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа и установе, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Ову одлуку Влада Републике Српске донијела је у петак, 13. фебруара, на телефонској сједници.
Република Српска и Србија утврдиле су заједничко обиљежавање Сретења као Дана државности Декларацијом о заштити националних и политичких права и заједничкој будућности српског народа донесеној на Свесрпском сабору у Београду у јуну 2024. године.
