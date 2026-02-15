Дан државности - саборност и понос

Извор:
Мјесто гдје је прије 222 године на Сретење вожд Карађорђе започео Први српски устанак симболизује јединство. Сретење представља буђење националног духа и јединства Срба и љубав према отаџбини мора надмашити све разлике које постоје, каже премијер Србије.
"Наша срца данас куцају заједно са свим Србима где год они били, на свим местима где се чује наш језик, чува наша традиција и сећање на наше претке. Посебно желим да се обратим младима. Ви сте носиоци будућности, стуб наше отаџбине и снага која ће увек држати Србију усправном и неће дозволити да јој било ко одузме слободу и понос", рекао је Ђуро Мацут, предсједник Владе Србије.
Сваки човјек који живи у Републици Српској и Србији мора да зна да је идеја која се односила на слободу, једнакост, равноправност била идеја коју је једино могао да оствари српски ратник и његов дух. Ми смо један народ и то нам нико никада не може одузети каже премијер Републике Српске.
"Ни једна жртва није узалудна уколико је будемо поштовали и неће бити у болу и тузи, биће на понос да јачамо Републику Српску, да јачамо Републику Србију, да наша покољења знају да је свака жртва вриједна слободе и мира. Ово данас није само традиција и није само датум, ово је нешто што поново мора да пробуди код сваког домаћина, код сваког човјека, код сваког православца, код сваког Србина чињеницу и мисао да се само слободни и само заједно можемо одбранити од свих могућих недаћа", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Испред свакога од нас увијек један циљ, један завјет и једна дужност – Србија, каже Ана Брнабић.
"Неки данас настоје да у жељи да сруше власт, сруше државу и то по сваку цијену. Нема бољег дана од данашњег да се подсјетимо да држава тражи и да јој дугујемо достојанство и поштовање, јер га и ми сами имамо само са том државом имамо", рекла је Ана Брнабић, предсједник Народне Скупштине Србије.
Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против Османлија и када је на исти дан 1835. године у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.
