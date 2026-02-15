Logo
Large banner

Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Извор:

АТВ

15.02.2026

14:04

Коментари:

2
Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу
Фото: СРНА

Најоштрије осуђујем ужасне и узнемирујуће сцене из Широког Бријега са концерта Марка Перковића Томпсона, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић..

- Згрожена сам усташком иконографијом, покличима и симболима злочиначке НДХ који су обиљежили овај догађај. Величање ове мрачне идеологије представља опасан покушај историјског ревизионизма, али и дубоку увреду за све жртве, а посебно за српски народ који је за вријеме НДХ претрпио страховита страдања и доживио геноцид - навела је она на ИКС-у.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Економија

Јефтиније гориво у дијеловима БиХ

Нигдје у цивилизованом свијету, додаје она, нема и не смије бити мјеста за овакве појаве, па тако ни у БиХ.

- Од надлежних институција очекујем да утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу, али и да спријече понављање сличних инцидената било гдје у БиХ - навела је она.

Подијели:

Таг :

Жељка Цвијановић

Коментари (2)
Large banner

Прочитајте више

Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

Друштво

Не допустите да вас разведравање завара: Погледајте какво нас вријеме очекује

3 ч

0
СДС у Гацку преиспитује партнере: Пријети прекидом коалиције

Градови и општине

СДС у Гацку преиспитује партнере: Пријети прекидом коалиције

3 ч

0
Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

Сцена

Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

3 ч

0
Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

Регион

Симбол подјела: Ватикан неће прогласити Степинца за свеца

3 ч

0

Више из рубрике

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

Република Српска

Стевандић: Слобода Србије и Српске је најљепше Сретење

3 ч

0
Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Институције БиХ и ЕУ да реагују на величање фашистичких идеологија

4 ч

5
Цвијановић: Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност

Република Српска

Цвијановић: Нека нам величанствени подвизи из прошлости буду трајна инспирација и путоказ за будућност

4 ч

0
Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Република Српска

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner