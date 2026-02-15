Цвијановић: Очекујем да се утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу

Извор:
АТВ
15.02.2026
14:04
Коментари:2
Најоштрије осуђујем ужасне и узнемирујуће сцене из Широког Бријега са концерта Марка Перковића Томпсона, поручила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић..
- Згрожена сам усташком иконографијом, покличима и симболима злочиначке НДХ који су обиљежили овај догађај. Величање ове мрачне идеологије представља опасан покушај историјског ревизионизма, али и дубоку увреду за све жртве, а посебно за српски народ који је за вријеме НДХ претрпио страховита страдања и доживио геноцид - навела је она на ИКС-у.
Нигдје у цивилизованом свијету, додаје она, нема и не смије бити мјеста за овакве појаве, па тако ни у БиХ.
- Од надлежних институција очекујем да утврде све околности и одговорност за срамна дешавања у Широком Бријегу, али и да спријече понављање сличних инцидената било гдје у БиХ - навела је она.
