Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

Извор:
Телеграф
15.02.2026
13:51
Коментари:0
Пјевачица Вики Миљковић слетјела је на аеродром "Никола Тесла" у Београду, одакле се враћала са сином Андрејем, супругом Драганом Ташковићем Ташкетом и певачем Нермином Ханџићем, који иначе борави у њиховом дому.
По изласку из зграде аеродрома, услиједила је мала непријатност - Вики је у једном тренутку изгубила сина из видокруга, па је видно забринута кренула да га тражи по ходнику.
Хроника
Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници
Након краће потраге, пјевачица је позвала Андреја телефоном, а он јој је рекао да је већ са Нермином ушао у такси.
Вики и Ташке су се потом спаковали у други аутомобил и упутили ка породичном дому, а ситуација се, на срећу, брзо разријешила без већих проблема.
Подсјетимо, побједник "Звезда Гранда" Нермин Ханџић од тријумфа у такмичењу живи у Београду, а у Тешањ иде повремено, пошто га је менторка Вики Миљковић уселила у њен породични дом у Београду на води.
Недавно је Вики отворено проговорила о томе и открила како је дошло до те одлуке.
Свијет
Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице
Каже, Нермин са њом и живи и ради, а његови родитељи су њој и њеном мужи Ташкету препустили сина, уз пуно повјерење.
Република Српска
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Хроника
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
12
17
04
17
00
16
42
16
41
Тренутно на програму