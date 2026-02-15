Logo
Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина

Телеграф

15.02.2026

13:51

Драма на аеродрому: Вики Миљковић изгубила сина
Фото: Инстаграм

Пјевачица Вики Миљковић слетјела је на аеродром "Никола Тесла" у Београду, одакле се враћала са сином Андрејем, супругом Драганом Ташковићем Ташкетом и певачем Нермином Ханџићем, који иначе борави у њиховом дому.

По изласку из зграде аеродрома, услиједила је мала непријатност - Вики је у једном тренутку изгубила сина из видокруга, па је видно забринута кренула да га тражи по ходнику.

Подметање пожара у ћевабџиници

Хроника

Покушао подметнути пожар у познатој ћевабџиници

Након краће потраге, пјевачица је позвала Андреја телефоном, а он јој је рекао да је већ са Нермином ушао у такси.

Вики и Ташке су се потом спаковали у други аутомобил и упутили ка породичном дому, а ситуација се, на срећу, брзо разријешила без већих проблема.

Подсјетимо, побједник "Звезда Гранда" Нермин Ханџић од тријумфа у такмичењу живи у Београду, а у Тешањ иде повремено, пошто га је менторка Вики Миљковић уселила у њен породични дом у Београду на води.

Недавно је Вики отворено проговорила о томе и открила како је дошло до те одлуке.

Полиција Италија

Свијет

Пронађена бомба у близини олимпијске скакаонице

Каже, Нермин са њом и живи и ради, а његови родитељи су њој и њеном мужи Ташкету препустили сина, уз пуно повјерење.

