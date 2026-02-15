Logo
Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

Курир

15.02.2026

13:28

Напала мајку сјекиром, па у крвавој спаваћици отишла у продавницу

Тешко породично насиље потресло је насеље Станово у Крагујевцу, гдје се, према незваничним информацијама, синоћ догодио бруталан напад у породичној кући. Жена Б. П. (43) осумњичена је да је сјекиром напала своју мајку, која је са тешким повредама хитно пребачена у УКЦ Крагујевац.

Како се сазнаје, драма је откривена након дојаве грађана и комшија, а полиција и хитне службе брзо су реаговале на лицу мјеста. Повријеђена жена је након указане прве помоћи транспортована у болницу, гдје јој је указана хитна медицинска помоћ.

Александра Пријовић пала на концерту

Сцена

Објављен снимак пада Александре Пријовић на концерту

Незванично, осумњичена је јутрос виђена у близини једне продавнице у Станову како шета у спаваћици на којој су наводно били трагови крви. Ова сцена додатно је узнемирила грађане, који су одмах алармирали надлежне службе. Полиција је потом започела интензивну потрагу и провјеру свих околности случаја.

Увиђај је обављен, а истрага је у току како би се утврдио тачан слијед догађаја и мотив напада. Више информација очекује се након званичног саопштења надлежних органа.

насиље у породици

sjekira

Крагујевац

