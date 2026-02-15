Logo
Large banner

Излила се притока Неретве, поплављено неколико кућа

Извор:

СРНА

15.02.2026

13:11

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Неколико кућа је поплављено на подручју општине Плоче усљед изливања Црне Рике притоке Неретве.

Командир ватрогасне јединице Плоче Зоран Петка рекао је да ватрогасци помажу становницима, који од раног јутра санирају штету, преносе хрватски медији.

milica todorovic

Сцена

Медији: Не стишава се бура око партнера Милице Тодоровић, спомињу се и снимци

"Ријека се прелила преко пута, а куће су испод тог нивоа. Вода је на вишем нивоу и не може се испумпавати", рекао је Шетка.

Он је додао да ће штета моћи ће се процијени тек када се вода повуче.

Подијели:

Тагови :

neretva

Rijeka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амазонији, преврнуо се брод

Свијет

Преврнуо се туристички брод: Има мртвих, међу њима дјевојчица

4 ч

0
Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Градови и општине

Грађани блокирали саобраћајницу у близини мјеста трамвајске несреће у Сарајеву

4 ч

0
Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Цвијановићева у Минхену показала како се кредибилно води политика

4 ч

0
Претицање у тунелу Немила

Хроника

Опасно претицање преко дупле пуне линије у тунелу: Возачи санкционисани

4 ч

0

Више из рубрике

Трамвај искочио из шина у Сарајеву

Градови и општине

Грађани блокирали саобраћајницу у близини мјеста трамвајске несреће у Сарајеву

4 ч

0
Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

Градови и општине

Од данас регулисано испуштање воде из хидроелектране и раст нивоа Требишњице

8 ч

0
Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

Градови и општине

Након Томпсоновог концерта, осванули усташки симболи у Мостару

1 д

0
Боро Штикла

Градови и општине

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

13

Туга у свијету спорта: Преминуо Горан Сукно

17

12

Познато када се изриче пресуда Симбаду из БиХ - осумњиченом за тероризам

17

04

Срби у сузама и страху због отетих цркава и гробова предака

17

00

Снијег је пао на Сретење: Ево шта то значи

16

42

Двије године била заробљена: Свједочење жене која је преживјела Епстајна

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner