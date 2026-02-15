Излила се притока Неретве, поплављено неколико кућа

Извор:
СРНА
15.02.2026
13:11
Коментари:0
Неколико кућа је поплављено на подручју општине Плоче усљед изливања Црне Рике притоке Неретве.
Командир ватрогасне јединице Плоче Зоран Петка рекао је да ватрогасци помажу становницима, који од раног јутра санирају штету, преносе хрватски медији.
"Ријека се прелила преко пута, а куће су испод тог нивоа. Вода је на вишем нивоу и не може се испумпавати", рекао је Шетка.
Он је додао да ће штета моћи ће се процијени тек када се вода повуче.
