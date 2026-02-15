Медији: Не стишава се бура око партнера Милице Тодоровић, спомињу се и снимци

Извор:
Милица Тодоровић породила се почетком фебруара, а у јавности је букнуо скандал након што се огласила законита жена који је отац њеног детета.
Жена извјесног Н. М. и даље се не мири са чињеницом да ју је муж приредио јавно понижење, због чега су наводно на корак до тога да се разведу.
Наиме, драма између брачног пара, због афере у овој породици се не стишава, а отац пјевачициног дјетета је у правој агонији због своје још увијек законите супруге.
"Н. М. свим својим пријатељима говори да од развода од своје законите супруге нема ништа, да су у сјајним односима и да су ријешили све своје породичне проблеме. Ипак, то је далеко од истине. Љ. је и даље бесна на свог мужа, који јој је приредио јавно понижење. Њена шокантна исповијест све је оставила без текста, а она тек планира да проговори и открије нове детаље афере која је узбуркала регион. Н. је, након што се сазнало да је у вези с Милицом, наставио да живи у породичном дому иако му је жена рекла да одмах напусти кућу и да види гдје ће живети. Једноставно не жели да пређе преко ове срамоте. Иако је Н. мислио да ће успјети некако да превазиђе овај проблем с њом, али она не одустаје од развода", прича саговорница.
Како даље наводи, Љ. се мало смирила након што је јавно испричала своју страну приче, али опет је полудјела кад је сазнала да је њен законити супруг послао трубаче испред зграде на Новом Београду у којој Милица живи годинама.
"Љ. је мало спустила лопту након што је отворила душу и рекла јавно све што ју је тиштило мјесецима. Ипак, кад је прочитала у медијима да је Н. послао трубаче испред зграде гдје пјевачица живи, ту је опет полудјела од бијеса. Буквално је то схватила као нови шамар у лице од свог мужа. Рекла му је да има рок до краја ове недјеље да покупи своје ствари и да одмах оде из куће. Он јој је рекао да то не долази у обзир јер је то и његова кућа. Тада јој је дошла жута минута и поставила му је ултиматум да ће, уколико не оде, јавно послати једној медијској кући све његове преписке с Милицом, до којих је дошла у међувремену. Вјерујте, ту има разног компромитујућег садржаја - снимака, фотки, дописивања... Кад би то изашло, тек би настао хаос. Због свега тога Н. је у агонији и на све начине покушава да ово спријечи, и лично и преко својих пријатеља. У сваком случају, до драме ће изгледа тек доћи", закључује саговорница Курира.
