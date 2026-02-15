Карлеуша жестоко одбрусила Десингерици: Нисам овца

Извор:
Телеграф
15.02.2026
10:21
Коментари:0
Такмичење "Пинкове звезде" синоћ је привукло велику пажњу гледалаца, али није прошло без напетости међу члановима жирија.
Након наступа Милорада Васића, дошло је до несугласица између Драгомира Деспића Десингерице и Јелене Карлеуше, јер нису могли да се усагласе ко ће први да коментарише кандидата.
Десингерица није одустајао од тога да први говори, због чега је водитељка Бојана Лазић одустала од најаве кандидата, те отишла са бине.
"Деспић ће да води програм", рекла је Бојана и сјела на мјесто.
"Нико ти није дао ријеч", рекла је Јелена Десингерици, који је све вријеме покушавао да дође до ријечи.
"Вокално ми је пријало све, али твој наступ и презентовање је језиво, као да вучеш катетер, нема емоција", рекао је Десингерица.
"Кандидат се најављује прије коментара жирија", навела је водитељка.
Потом су Зорица, као менторка, и њен кандиат Милорад сјели на бину да одморе док се они договоре ко ће први да коментарише.
Култура
Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"
"Је л' си ти чуо некад за џентлмена, да ме пустиш као даму да прва кажем нешто", рекла је Јелена, након чега је Десингерица сјео.
"Ево, је л' је пустио", рекла је Вики.
"Због чега ти Вики толико заступаш овог ћелавог, шта се ти мјешаш, нити је малољетан, нити мутав", рекла је Зорица.
"Је л' те пустио Јелена", питала је Вики.
"Нисам ја овца да ме пушта, ја сам тражила да буде џентлмен", рекла је Јелена.
"Ти си сад пуштена риба", рекао је Десингерица.
"Можда му је Вики постала старатељ", навео је Босанац.
"Као за Бритни Спирс, неурачунљива Бритни Спирс има старатеља", додала је Јелена.
"И свињски трговац заради паре, али ће увијек бити свињски трговац", рекао је Босанац, преноси Телеграф.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч1
Сцена
18 ч0
Сцена
22 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму