У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Извор:

СРНА

15.02.2026

09:58

У Орашцу почело обиљежавање Сретења
Фото: Танјуг/АП

Обиљежавање Сретења - Дана државности Србије почело је у Орашцу светом архијерејском литургијом у Храму Вазнесења Господњег.

Литургију служи Његово високо преосвештенство митрополит шумадијски Јован, уз саслужење свештенства Епархије шумадијске.

Слиједи државна свечаност код споменика вожду Карађорђу коју ће предводити премијери Србије Ђуро Мацут и Републике Српске Саво Минић.

Свечаности у Орашцу, која ће почети у 11.00 часова, присуствоваће и предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.

Сретењска академија биће одржана у Крагујевцу у 14.00 часова, у присуству предсједника Скупштине Србије Ане Брнабић, Стевандића и министра рада и борачко-инвалидске заштите Српске Радана Остојића.

Сретење се под слоганом "Саборност и понос" као Дан државности обиљежава у Србији и Републици Српској у складу са Декларацијом са Свесрпског сабора 2024. године.

Обиљежавање Сретења у Републици Српској почело је прије два дана у Бањалуци отварањем објекта за онкологију и хематологију са палијативном његом у Универзитетском клиничком центру Српске и свечаном академијом, а настављено је јуче у Вишеграду.

Сретење се обиљежава као Дан државности у знак сјећања на 15. фебруар 1804. године када је под вођством вожда Карађорђа подигнут Први српски устанак против османлија и на исти дан 1835. године када је у Крагујевцу усвојен први устав Кнежевине Србије, познат као Сретењски устав.

