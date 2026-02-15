Савјет министара у сриједу о привременој заштитној мјери на увоз челика

Извор:
СРНА
15.02.2026
09:47
Савјет министара разматраће на сједници у сриједу, 18. фебруара, приједлог одлуке о увођењу привремене заштитне мјере на увоз челика и производа од челика.
Ову тачку дневног реда предложило је Министарство спољне трговине и економских односа, као и приједлог одлуке о привременој обустави и привременом смањењу царинских стопа на увоз нових електричних, хибридних и возила на течни нафтни гас до краја ове године.
На приједлог истог министарства на дневном реду би се требао наћи и нацрт меморандума о разумијевању између Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара и Канцеларије замјеника премијера и министра спољних послова и туризма Малте о сарадњи у области туризма, најављено је из Савјета министара.
Министри би на приједлог Министарства правде требали да размотре и нови текст нацрта закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама БиХ.
На предложеном дневном реду је и Нацрт закона о заштити ознака географског поријекла, који је делегирао Институт за интелектуалну својину БиХ.
На приједлог Министарства правде министри би требали да размотре и приједлог одлуке о утврђивању плана за пријем кадета у полицијске агенције на нивоу БиХ у овој години, као и информацију о стању у области миграција у БиХ за девет мјесеци прошле године.
Почетак сједнице заказан је за 12.00 часова у згради заједничких институција у Сарајеву.
