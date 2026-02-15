Logo
Данас пријевремени избори за начелника Вареша

Извор:

СРНА

15.02.2026

08:29

Коментари:

0
Данас пријевремени избори за начелника Вареша
Фото: АТВ

У Варешу су отворена бирачка мјеста за пријевремене избори за начелника општине на којима право гласа има 8.078 бирача, укључујући и 67 за гласање путем поште ван БиХ.

Грађани могу да гласају на 20 бирачких мјеста, а на терену су два мобилна тима, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Путеви

Друштво

У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

У изборној трци је пет кандидата, а избори се одржавају након што је у децембру прошле године преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић.

Одзив бирача до 11.00 часова ЦИК ће саопштити око 12.00 часова.

Биралишта, која су отворена у 7.00, биће затворена у 19.00 часова.

