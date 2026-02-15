Logo
У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

СРНА

15.02.2026

08:21

У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу
Фото: Unsplash

У Републици Српској и Федерацији БиХ јутрос се саобраћа по претежно мокрим и клизавим коловозима, а у вишим планинским предјелима и преко превоја пада слаб снијег који се мјестимично задржава на коловозу, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Српске.

Из АМС упозоравају на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, те на мјестимично смањену видљивост због магле у котлинама.

Забрањен је саобраћај за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила носивости до три и по тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Јелашица-Миљевина.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака. Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска", као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/-Хум /Шћепан Поље/ због радова.

У току је уређење раздјелног појаса на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста је забрањен саобраћај за возила чија је носивост већа од 30 тона.

Ради постављања расвјете у тунелима Цера три, Строгоник, Хамшил, Грабовица и Оштри врх на магистралном путу Бродар-Вишеград један, као и на дионици магистралног пута Међеђа-Бродар у тунелу Котва два, измијењен је режим саобраћаја.

Измијењен је режим саобраћаја и на магистралним путевима Бродар-Вишеград и Бродар-граница Република Српска - Србија Рудо један због постављања расвјете у тунелима Соколача, Пасјаци и Трговишта.

У ФБиХ се због изградње букобрана на дионици ауто-пута Сарајево сјевер- Подлугови саобраћа само претицајном траком.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости саобраћај и даље обустављен.

На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС подсјећају да је гранични прелаз Брчко отворен за путничка возила носивости до три и по тоне, а Каракај за све категорије возила.

На прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

