Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут

Данас у нашем региону јака промјена, која означава почетак врло нестабилног и често релативно хладног времена.

Почетак метеоролошког прољећа, вјероватно, врло нестабилан и релативно хладан, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Промјена времена која је почела јуче послије подне, кулминираће данас током дана, када ће уз врло јак до олујан сјеверозападни и сјеверни вјетар, киша у већини пред‌јела преко 600 метара надморске висине прећи у влажан, јак снијег.

Нове падавине, често у облику сусњежице или снијега, од понед‌јељка увече до уторка прије подне.

Затим мало топлије, док би послије 21. фебруара, а посебно послије 23. фебруара, поново било услова за повремен снијег и у низијама, док се у пред‌јелима преко 800 метара надморске висине углавном очекује снијег.

„Почетак метеоролошког прољећа би нам могао донијети синоптику која би све до око 10. марта фаворизовала релативно хладно и нестабилно вријеме, уз честа погоршања, која би још повремено могла доносити снијег и у низије. Међутим, нема више праве зиме. Уколико снијега и буде у низијама, он ће бити повремен, врло брзо ће се отапати и, за сада, не очекује се преко 5 центиметара. Око 10. марта, вјероватно почиње право прољеће“, наводи се у објави.

Како метеоролози савјетују, данас не треба ићи на пут без пријеке потребе.