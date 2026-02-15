Logo
Large banner

Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут

Извор:

АТВ

15.02.2026

09:37

Коментари:

0
Метеоролози издали хитно упозорење: Не крећите на пут
Фото: Tanjug/AP/Martin Meissner

Данас у нашем региону јака промјена, која означава почетак врло нестабилног и често релативно хладног времена.

Почетак метеоролошког прољећа, вјероватно, врло нестабилан и релативно хладан, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

Промјена времена која је почела јуче послије подне, кулминираће данас током дана, када ће уз врло јак до олујан сјеверозападни и сјеверни вјетар, киша у већини пред‌јела преко 600 метара надморске висине прећи у влажан, јак снијег.

Нове падавине, често у облику сусњежице или снијега, од понед‌јељка увече до уторка прије подне.

Затим мало топлије, док би послије 21. фебруара, а посебно послије 23. фебруара, поново било услова за повремен снијег и у низијама, док се у пред‌јелима преко 800 метара надморске висине углавном очекује снијег.

илу-биткоин-20102025

Економија

Биткоин се опоравља од низа губитака

„Почетак метеоролошког прољећа би нам могао донијети синоптику која би све до око 10. марта фаворизовала релативно хладно и нестабилно вријеме, уз честа погоршања, која би још повремено могла доносити снијег и у низије. Међутим, нема више праве зиме. Уколико снијега и буде у низијама, он ће бити повремен, врло брзо ће се отапати и, за сада, не очекује се преко 5 центиметара. Око 10. марта, вјероватно почиње право прољеће“, наводи се у објави.

Како метеоролози савјетују, данас не треба ићи на пут без пријеке потребе.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Биткоин се опоравља од низа губитака

Економија

Биткоин се опоравља од низа губитака

2 ч

0
Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

Занимљивости

Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

2 ч

0
Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

Република Српска

Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Западном Балкану нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова

2 ч

0

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Ко плаћа најскупље гориво у региону?

3 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Понесите кишобран: Данас облачно са падавинама

3 ч

0
У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

Друштво

У вишим предјелима снијег се мјестимично задржава на коловозу

3 ч

0
Рођена 21 беба у Српској

Друштво

Рођена 21 беба у Српској

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner