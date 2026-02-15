Понесите кишобран: Данас облачно са падавинама

Logo
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити облачно са кишом која ће прећи у снијег, а у вишим предјелима очекује се формирање сњежног покривача око 10 центиметара.

Понегдје ће се и у нижим предјелима формирати мањи сњежни покривач, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Падавине ће послије подне престати у сјеверним и западним крајевима, до вечери и на истоку и југу, а увече се очекује разведравање и све хладније вријеме.

Вјетар ће бити умјерен до јак, сјеверних смјерова, увече у слабљењу.

Највиша температура ваздуха биће од један до седам, на југу до 12 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Јутрос је у Републици Српској и Федерацији БиХ облачно са кишом, а на планинама пада снијег.

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус четири, Чемерно, Калиновик нула, Хан Пијесак, Соколац један, Гацко два, Кнежево, Сарајево три, Приједор, Нови Град, Сански Мост четири, Бањалука, Рудо, Рибник, Градачац пет, Вишеград, Бијељина, Сребреница, Тузла, Ливно шест, Добој, Јајце седам, Билећа, Мостар осам, Требиње девет степени Целзијусових.

У протекла 24 часа највише падавина регистровано је у Требињу - 33 литра по метру квадратном, затим на Чемерну 30, Билећи 27, Гацку 25, Руду 19, Хан Пијеску 12 литара по метру квадратном.

У Калиновику је јутрос измјерено пет центиметара снијега, на Чемерну четири.

