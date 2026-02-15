Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију

Извор:
АТВ
15.02.2026
08:19
Коментари:0
Предсједник Србије Александар Вучић честитао је данас свим грађанима Сретење - Дан државности.
- На Сретење се са поносом присјећамо историјских тренутака у којима је Србија поставила темеље своје слободе, уставности и државности. Овај велики празник подсјећа нас на снагу јединства и одговорност коју имамо да чувамо стабилност и градимо сигурну будућност за нашу земљу. Свим грађанима Републике Србије честитам Дан државности. Нека нам Сретење буде подстрек да наставимо да радимо за снажну, успешну и поносну Србију - наводи се у честитки Вучића објављеној на Инстаграм налогу.
