Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију

Извор:

АТВ

15.02.2026

08:19

Коментари:

0
Вучић: Сретење подстрек да наставимо да радимо за снажну, успјешну и поносну Србију
Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић честитао је данас свим грађанима Сретење - Дан државности.

- На Сретење се са поносом присјећамо историјских тренутака у којима је Србија поставила темеље своје слободе, уставности и државности. Овај велики празник подсјећа нас на снагу јединства и одговорност коју имамо да чувамо стабилност и градимо сигурну будућност за нашу земљу. Свим грађанима Републике Србије честитам Дан државности. Нека нам Сретење буде подстрек да наставимо да радимо за снажну, успешну и поносну Србију - наводи се у честитки Вучића објављеној на Инстаграм налогу.

Тагови :

Александар Вучић

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
