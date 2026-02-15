Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

Извор:
15.02.2026
Катарина В. (25) која је брутално претучена у четвртак рано ујутро у Кикинди, у разговору за "Блиц" је открила да је још увијек изузетно узнемирена због свега што јој се догодило, као и да је психички много више повријеђена него физички.
Голман Далибор С. (36), пуштен је да се брани са слободе након што је претукао невјенчану супругу Катарину В. (25) у Кикинди. Њему је одређена Хитна мјера, због почињеног насиља у породици, којом му је забрањен прилазак жртви 30 дана.
Видео снимак свједочи о бруталности батина које је Катарина добила, а дјевојка је, пуком срећом задобила лакше тјелесне повреде.
"Задобила сам лаке тјелесне повреде, али сам под великим стресом. Цјелокупан догађај ме је јако узнемирио, трудим се да се што прије психички опоравим. Највећа подршка у овим тренуцима ми је моја породица. Не планирам да опростим Далибору, нити да се помирим са њим. Нека будем примјер свим дјевојкама, да пријаве насиље. Ко једном удари, удариће опет", истакла је Катарина за "Блиц".
Данијела В., мајка претучене дјевојке, испричала је за "Блиц" да јој је кћерка након пребијања рекла да то није први пут да ју је Далибор ударио.
"Када смо стигле кући она ми је признала да је Далибор и раније ударао. Као што сам већ рекла, нагласила је да није био толико бруталан. Мене је то страшно разљутило. Питала сам је зашто ми није рекла и зашто га није пријавила. Тада сам је питала и зашто се те ноћи није бранила, а онда ме је она својим одговором дотукла. Рекла ми је: "Мама, ја само не могу више да трпим батине", тада смо обе почеле да плачемо", испричала је Данијела за "Блиц".
Како је у ранијем разговору за "Блиц" Данијела открила, насиљу је претходила свађа између Катарине и Далибора, за ког је утврђено да је био под дејством алкохола.
"То вече су остали без цигара и одлучили да прошетају до пумпе да их купе. Успут су се посвађали. Како ми је рекла била је то жустра свађа. Он је хтио да у пола 3 иду код његовог друга, а Катарина то није желела. У једном тренутку је он њу почео да гура и шутира. Малтретирао ми је дијете 20 минута. На снимку се јасно види како је шутира и наставља. Тукао ју је и вукао по путу. Хвала Богу па је неко наишао", тврдила је Данијела за "Блиц".
Након што је насилник пуштен на слободу, са саопштењем се огласила и ПУ Кикинда.
Подсјетимо, полиција је против Далибора С. поднела кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Кикинди.
"Полиција је, поступајући по Закону о спрјечавању насиља у породици, након извршене процјене ризика, осумњиченом изрекла хитну мјеру забране да контактира жртву и прилази јој у трајању до 48 сати. На приједлог кикиндског ОЈТ, Основни суд је продужио хитну мјеру осумњиченом у трајању до 30 дана. Осумњичени је ванбрачној супрузи нанио лаке тјелесне повреде, које су констатоване у Општој болници", саопштила је кикиндска полиција.
