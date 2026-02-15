Logo
Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

Извор:

Блиц

15.02.2026

09:07

Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији
Фото: Printscreen/Instagram/tatjanajecemenica

Муж Татјане Јечменице, Дарко Јевтић, након саобраћајне несреће која се догодила у петак 13. фебруара и даље је у шок соби, док је његова супруга изгубила живот.

Како Блиц сазнаје, наредна 72 сата су кључна.

Дарко Јевтић се налази у шок соби и у индукованој је коми и за сада је стабилно. Наредна 72 сата његов организам мора да се избори како би га оперисали.

Данас ће љекари донијети одлуку да ли ће га пробудити из коме како би обавили неопходну операцију или ће још сачекати.

Дарко Јевтић је у саобраћајки поломио ребра, има напукао пршљен.

Од јачине ударца које је задобио дошло је до оштећења плућа. Он се тренутно налази у индукованој коми и љекари, за сада, не очекују погоршање његовог стања.

Закуцали се у шлепер

У саобраћајној несрећи учествовало је возило бивше српске тенисерке и шлепер. За медије, огласио се Д.К, власник фирме “Аутоскок”, чији је возач управљао шлепером који је учествовао у судару.

Д.К. каже да се чуо са својим радником и да је возач био у стању потпуног шока.

– Он је искусан, савјестан и сви смо шокирани након ове језиве несреће. Рекао ми је само да су секунде биле у питању и да је видио да њихов ауто иде директно на њега. Ишли су из контра смјера, погријешили су скретање. Свакако истрага је у току и вјештачање ће показати шта је био узрок несреће – рекао је Д.К. за медије.

– Возач камиона је средњих година, искусан возач, ради код мене већ 7 година. Био је видно потресен и у стању шока. То је диван човјек, зрео, савјестан, искусан возач. Потресен је и јако се лоше осјећа. Није повријеђен, па је по закону, како истрага налаже, одмах приведен на саслушање и подвргнут тестовима на дрогу и алкохол, са те стране колико знам, све је у реду, потпуно смо чисти – навео је власник фирме.

Он додаје да је возач у тренутку несреће био на радном задатку и да је превоз био регуларан.

– Изузетно је страшно ово што се догодило, и по мене је стресно што сам био далеко од тога, а камоли тај човјек који је све то гледао. Што се тиче његовог посла као возача, он је био на радном задатку у тренутку несреће, његов задатак је био реалан, натоварио је возило за међународни транспорт и то је то, све је било исправно. Ми знамо зашто смо били ту на путу, али једино не знамо зашто се морало тако десити – рекао је Д.К. за Курир.

Погинула Татјана Јечменица

Татјана Јечменица

