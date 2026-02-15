Logo
Љубавна порука на билборду шокирала пролазнике: "Марко, реци жени за нас или ћу ја"

15.02.2026

08:32

Коментари:

0
Билборд у Зрењанину
Фото: Инстаграм

Дан заљубљених, тачније 14. фебруар, датум је који многи парови жељно ишчекују како би обрадовали своје партнере поклонима и провели дан у миру, љубави и романтици.

Када романтика постане ноћна мора

Међутим, ако попут неких – поред жене или дјевојке имате и љубавницу, онда 14. фебруар лако може да вам се претвори у дан из ноћне море.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Понесите кишобран: Данас облачно са падавинама

Управо то се, по свему судећи, догодило једном Зрењанинцу.

На углу улица Змај Јовине и Скадарске у Зрењанину, пролазнике и возаче дочекало је право „изненађење“ које је многе натјерало да успоре корак… или нагло прикоче.

Билборд који је зауставио саобраћај

На Дан заљубљених освануо је билборд са поруком која је једнима измамила осмјех, а други су од шока дизали вилице с пода.

ЦИК БИХ-25122025

БиХ

Данас пријевремени избори за начелника Вареша

На великом екрану, уз романтичне мотиве црвених срца, писало је:

- Марко!!! Реци жени за нас или ћу ја!!! Срећан ти Дан заљубљених! П.С. Трудна сам.

Шала или почетак развода?

Није познато да ли је само у питању неслана шала или Марко мора да спрема папире за развод, али и пелене и цуцле.

Међутим, једно је сигурно - овај Дан заљубљених никада неће заборавити.

