Љубавна порука на билборду шокирала пролазнике: "Марко, реци жени за нас или ћу ја"

15.02.2026
08:32
Коментари:0
Дан заљубљених, тачније 14. фебруар, датум је који многи парови жељно ишчекују како би обрадовали своје партнере поклонима и провели дан у миру, љубави и романтици.
Међутим, ако попут неких – поред жене или дјевојке имате и љубавницу, онда 14. фебруар лако може да вам се претвори у дан из ноћне море.
Друштво
Понесите кишобран: Данас облачно са падавинама
Управо то се, по свему судећи, догодило једном Зрењанинцу.
На углу улица Змај Јовине и Скадарске у Зрењанину, пролазнике и возаче дочекало је право „изненађење“ које је многе натјерало да успоре корак… или нагло прикоче.
На Дан заљубљених освануо је билборд са поруком која је једнима измамила осмјех, а други су од шока дизали вилице с пода.
БиХ
Данас пријевремени избори за начелника Вареша
На великом екрану, уз романтичне мотиве црвених срца, писало је:
- Марко!!! Реци жени за нас или ћу ја!!! Срећан ти Дан заљубљених! П.С. Трудна сам.
Шала или почетак развода?
Није познато да ли је само у питању неслана шала или Марко мора да спрема папире за развод, али и пелене и цуцле.
Међутим, једно је сигурно - овај Дан заљубљених никада неће заборавити.
Друштво
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Србија
3 ч0
Савјети
3 ч0
Љубав и секс
19 ч0
Љубав и секс
23 ч0
Љубав и секс
1 д0
Љубав и секс
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму