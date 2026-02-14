Logo
Ваш партнер вас искрено воли ако ради ове три ствари

Агенције

14.02.2026

16:45

Ваш партнер вас искрено воли ако ради ове три ствари
Фото: Arina Krasnikova/Pexels

Кад вас неко истински воли, можда то неће увијек рећи наглас. Умјесто тога, показаће то кроз суптилна понашања која понекад могу проћи незапажено.

Брачна савјетница Тина Феј oбјашњава да је током година искуства рада с паровима примјетила неколико понашања која људи показују када су искрено заљубљени, али једноставно не могу пронаћи ријечи којима би то рекли.

Подијелила је три таква понашања која указују на то да вас партнер или партнерка искрено воле.

Обраћају пажњу на мале ствари

“Кад је неко заљубљен, склон је примијетити и најмање детаље о вама. То значи да памти ствари које волите и не волите, зна која је ваша омиљена кафа и слично. Чак примјећује када сте се ошишали или носите нову одјећу”, наводи Феј.

Додаје да тај ниво пажње не значи само посматрање, већ се ради о показивању интереса за то ко смо као појединци. Ради се о жељи да нас упознају и разумију на дубљем нивоу.

Жртвују се за вашу срећу

Једна од најљепших ствари у љубави је несебичност. Кад нас неко искрено воли, спреман је наше потребе ставити изнад својих, чак и кад му то није згодно.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Више нигдје не пролази прича само једне стране, па ни у НАТО

“Потражите ова несебична дјела у својим односима. То може бити одрицање од прилике за излазак ради добробити партнера или једноставно прављење планова на темељу партнерових интересовања. Ти поступци говоре много о њиховој љубави према вама, чак и када то не кажу наглас”, истиче савјетница.

Поштују ваше границе

“Током година проучавања и разумијевања односа, научила сам да је поштовање један од најосновнијих аспеката љубави”, тврди Феј.

Дакле, ако нас неко воли, поштоваће наше личне границе. Неће нас присиљавати да радимо ствари које нам нису пријатне, нити одбацити наше осјећаје када изразимо нелагоду.

“Умјесто тога, разумјеће и поштовати ваша ограничења. Неко ко вас воли потрудиће се разумјети ваше границе и придржавати их се. Ово је суптилно понашање, али значајан је знак њихове љубави и поштовања према вама. Упамтите, само када поштујемо међусобне границе, можемо изградити однос који је истински пун љубави и испуњавајући за оба партнера”, закључила је савјетница, преноси ЦдМ.

