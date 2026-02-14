Цвијановић: Више нигдје не пролази прича само једне стране, па ни у НАТО

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се у Минхену са Радмилом Шекеринском, замјеником Генералног секретара НАТО-а.
- Састанак са замјеницом генералног секретара НАТО-а Радмилом Шекеринском кренуо је добро, а завршио онако како то завршавају састанци када имамо учеснике из БиХ. Ни најмање због тога што је нешто било погрешно са стране замјенице генералног секретара, ми имамо добру сарадњу. Усвајају се типски документи више техничког карактера, који су пратећи за сарадњу која је успостављена, који је замијенио програм интеграција, који је некада раније постојао. Оно што ме радује што смо ми прије неког времена, има то већ двије, можда и три године, направили један такав контакт са људима из НАТО-а да смо могли да искомуницирамо да разумију да је долазило до разних злоупотреба, манипулација, када је у питању слање одређених докумената, заобилажење ставова српских представника, и ту су ствари исправљене. Они инсистирају да ствари буду процедурално у реду, а то је да све ствари пролазе кроз комисију, а не кроз једну страну као што је то до сада био случај - истакла је Цвијановић.
Она је истакла да су друга два члана Предсједништва БиХ Жељко Комшић и Денис Бећировић били поприлично експлозивни на састанку.
- Упали су у ватру, са причом ако буде рата. Јасно сам рекла да нема рата, осим ако не дођу са стране неки џихадисти, или са стране из неког другог војног савеза. Ми имамо дубоко политичко неразумијевање у оквиру БиХ, и оно се манифестује на сваки могући начин, па и на оваквим састанцима као што је то данас буде случај - нагласила је Цвијановић.
Цвијановићева је рекла да је то било веома некоректно, али и да то показује каква су то размишљања колега који долазе из другог народа.
- И то ме подстакло да реагујем на прилично буран начин. Када ви добијете некога да говори, а нити је изабран у Републици Српској, нити је позван у име Срба, нити је позван да говори у име и једне општине у Српској, или неке институције, а они се намећу да објасне шта је то добро за Републику Српску. Реаговала сам и рекла да немају никаквог права да причају о томе, о томе само ја могу да причам на овом састанку. Управо та узурпација институција, а сада и мишљења, ствар је која чини немогућу сарадњу у БиХ. Што прије престану да се понашају тако прије ће се и ствари моћи поправити - додала је Цвијановић.
Она је претходно разговарала са в.д. помоћником америчког државног секретара за Европу и Евроазију Брандоном Ханраханом.
- Био је конструктиван и добар састанак. Имамо јако добру сарадњу са људима на које смо и упућени у склопу нове америчке администрације. Радује нас њихов приступ који је усмјерен на развијање економске сарадње и радује нас што имају исти приступ према свима. Нема фаворизовања каква смо раније гледали, или оптужби које су упућене на рачун једних, а какве смо такође раније гледали. То онда отвара читав један простор да можете да разговарате о политичким и безбједоносним изазовима, ако их има и да унапређујемо нашу економску сарадњу - додала је Цвијановић.
Она је поручила да је радује да САД по први пут наступају на економски начин.
- Они у претходном периоду нису имали такав приступ. Врло смо заинтересовани да се крећемо на тај начин, када је у питању енергетски сектор и инфраструктура у Републици Српској, и морам рећи да је веома добро и угодно када можете да разговарате о таквим конкретним стварима, у којима можете да покажете партнерство и заинтересованост. Нама је важно и да имамо и политичко разумијевање, да имамо некога ко има свијест о томе. Шта су то ствари које су кренуле наопако у БиХ, зашто су оне такве биле и до чега су оне довеле. САД имају одлично знање шта су узроци многих криза које су БиХ исцрпљивале, уништавале и бацале под ноге. Приступ конструктивности су они позиционирали и то ће трајати и у будућем периоду. И када имате тако трасиране ствари онда вам то даје прилику да разговарате. Задовољна сам нивоом саговорника и онога што смо могли да причамо током посјета САД, а идем поново тамо веома брзо. И оно што смо данас могли да чујемо и оно што смо јуче разговарали, успоставили смо јуче сарадњу са људима из енергетског сектора САД. То су људи који веома разумно посматрају ствари, и наравно желе да виде нешто од интереса и профита када је у питању Америка, али исто тако разумијевши да у овом новом свијету треба правити везе те врсте, и треба наравно радити на добробит обје стране - додала је Цвијановић.
Цвијановићева је у Минхену присуствовала Минхенској безбједносној конференцији гдје је заједно са предсједником Србије Александром Вучићем пратила обраћање америчког државног секретара Марка Рубија.
