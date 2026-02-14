Новаковић Бурсаћ: У Сарајеву људи гину због дрвећа и трамваја, а они се баве Младеном Филиповићем

14.02.2026
14:48
Члан Предсједништва СНСД-а Сњежана Новаковић Бурсаћ, реаговала је на изјаву Саше Магазиновића, који је објавио да су поднесене кривичне пријава против Младена Филиповића, шефа представништва Републике Српске у Аустрији и других лица.
- Дјеца и људи у Варешу отровани оловом, а посљедице ће се тек сабирати. Нажалост. У Сарајеву се због најезде глодара десила епидемија лептоспирозе. У Сарајеву, нажалост, људи гину због дрвећа и трамваја, скоро сваки дан се деси нека пуцњава, експлозија или паљевуна аута
док се ове одговорне политичке громаде баве Младеном Филиповићем. Биједно, бједније - поручила је Новаковић Бурсаћ.
