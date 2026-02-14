Остојић: Сретење симбол заједништа српског народа у Српској и Србији

14.02.2026
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је данас у Вишеграду да је Сретење симбол заједништва српског народа у Српској и Србији који има заједничку славну историју, а имаће и заједничку будућност.
- Слободе никад није било без државе, а слободе и државе никад не би било без српских бораца који су бранили слободу кроз историју и стварали државу - рекао је Остојић новинарима у Вишеграду.
Он је подсјетио да Српска и Србија настављају да обиљежавају Дана државности и Дан сјећања на Први српски устанак и све српске борце ослободилачких ратова у чијем је епицентру слобода као вриједност.
Остојић је навео да се борба за слободу води од Косовског боја до данас.
- Сретење је симбол заједништва нације. Овим говоримо да смо ми један народ, да нам је заједничка славна историја и да ће нам будућност бити заједничка - поручио је Остојић.
Он је изразио жељу да будућа покољења живе у миру и бране слободу на неки други начин - учењем, марљивошћу, патриотизмом, љубави према држави, те да уче из славне историје српског народа.
Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање и борачка и социјална питања Србије Дејан Антић рекао је да се Република Српска и Србија сједињују на велики празник Сретење и поколењима остављају да заувијек чувају сјећање на страдале за слободу српског народа.
- Само сједињени, снажни, одговорни, поштујући пале борце за слободу нашег народа и у Србији и у Српској ценимо ту реч на први начин - рекао је Антић новинарима у Вишеграду.
Антић је честитао свим грађанима Српске и Србије Дан државности - Сретење и додао да је данас у Добруну и Вишеграду одата пошта јунацима Првог српског устанка и борцима погинулим за слободу Републике Српске.
- Тиме од заборава чувамо сећање на све оне који су се вековима борили за слободу српског народа и са ове и са оне стране Дрине - рекао је Антић.
