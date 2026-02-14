Како освојити џекпот на лутрији: Упутство за сваки знак хороскопа

14.02.2026
14:56
Некада је потребно да ослушнемо срећу, некада је потребно да се поклопе коцкице, а најбоље је кад можемо и једно и друго.
Звијезде утичу на добитак на лутрији и лутријске игре.
Сваки знак има своје сретне бројеве и симболе.
Интуиција и усклађеност с енергијом доносе џекпот.
Сазнајте када је идеално вријеме за куповину тикета.
Готово свако је макар једном маштао о добитку на лутрији. И док многи вјерују да је све ствар пуке среће, астролози тврде да и звијезде могу имати прсте у томе. Кажу да је важно играти у складу са сопственом енергијом и особинама које доноси хороскопски знак. Ако већ искушавате срећу, зашто то не бисте радили на начин који је усклађен с вашом природом? Можда баш ту лежи ваша предност.
Овнови би требало да слушају интуицију и дјелују спонтано. Њихов заштитник Марс доноси срећу када се одлуке доносе брзо и без превише размишљања. Умјесто да унапријед планирате бројеве, купите тикет у тренутку инспирације.
Срећни симболи: црвена и златна боја, бројеви 1, 9 и 11.
Биковима прија рутина и сигурност. Играјте провјерене игре и купујте тикете на истом мјесту, без журбе и стреса. Важно је да се осјећате пријатно и стабилно док бирате.
Срећни симболи: зелена и златна, бројеви 2, 6 и 8, петак.
Близанци воле разноврсност. Испробавајте различите игре и не држите се једне стратегије. Звијезде им савјетују и заједничку игру са пријатељима.
Срећни симболи: жута и плава, бројеви 3, 5 и 15, сриједа.
Ракови имају највише среће када су емотивно мирни. Купујте тикет увече или у близини воде, када осјећате унутрашњи склад. Интуиција вам је најбољи водич.
Срећни симболи: сребрна и бијела, бројеви 2, 7 и 22, понедјељак.
Лавови привлаче успјех самопоуздањем. Бирајте тренутке када се осјећате моћно и поносно. Вјерујте да заслужујете побједу.
Срећни симболи: наранџаста и златна, бројеви 1, 10 и 19.
Дјевице воле систем и анализу. За њих је добитна комбинација пажљиво бирање бројева и промишљена стратегија. Нема мјеста импровизацији.
Срећни симболи: зелена и сива, бројеви 5, 14 и 23, рано јутро.
Ваге треба да играју када су у балансу и добром расположењу. Посавјетујте се с блиском особом прије избора бројева. Хармонија је ваш адут.
Срећни симболи: пастелне нијансе, бројеви 2, 6 и 12, петак.
Шкорпије би требало да играју дискретно и ослањају се на шесто чуло. Приватност и тишина појачавају њихову енергију.
Срећни симболи: црна и бордо, бројеви 9, 13 и 27, касно вече.
Стријелчеви имају среће у покрету. Купите тикет док сте на путу или када вас обузме талас ентузијазма. Велики снови доносе велике добитке.
Срећни симболи: љубичаста и златна, бројеви 3, 12 и 21, четвртак.
Јарчеви вјерују у дисциплину. Одредите тачан дан и вријеме за куповину тикета и држите се тога. Упорност је ваша снага.
Срећни симболи: тамнозелена и браон, бројеви 4, 8 и 22.
Водолије воле необичне приступе. Бирајте другачије игре и осмислите сопствени систем за бројеве. Иновативност вам може донети предност.
Срећни симболи: сребрна и тиркизна, бројеви 7, 11 и 17, субота.
Рибе треба да слушају снове и унутрашњи глас. Играјте када се осјећате инспирисано или емотивно повезано са својом жељом. Машта вам може бити савезник.
Срећни симболи: азурна и морско зелена, бројеви 7, 12 и 16, вече, преноси Glossy.
