Како освојити џекпот на лутрији: Упутство за сваки знак хороскопа

14.02.2026

14:56

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Некада је потребно да ослушнемо срећу, некада је потребно да се поклопе коцкице, а најбоље је кад можемо и једно и друго.

Најважније:

Звијезде утичу на добитак на лутрији и лутријске игре.

Сваки знак има своје сретне бројеве и симболе.

Интуиција и усклађеност с енергијом доносе џекпот.

Сазнајте када је идеално вријеме за куповину тикета.

Готово свако је макар једном маштао о добитку на лутрији. И док многи вјерују да је све ствар пуке среће, астролози тврде да и звијезде могу имати прсте у томе. Кажу да је важно играти у складу са сопственом енергијом и особинама које доноси хороскопски знак. Ако већ искушавате срећу, зашто то не бисте радили на начин који је усклађен с вашом природом? Можда баш ту лежи ваша предност.

Ован

Овнови би требало да слушају интуицију и д‌јелују спонтано. Њихов заштитник Марс доноси срећу када се одлуке доносе брзо и без превише размишљања. Умјесто да унапријед планирате бројеве, купите тикет у тренутку инспирације.

Срећни симболи: црвена и златна боја, бројеви 1, 9 и 11.

Бик

Биковима прија рутина и сигурност. Играјте провјерене игре и купујте тикете на истом мјесту, без журбе и стреса. Важно је да се осјећате пријатно и стабилно док бирате.

Срећни симболи: зелена и златна, бројеви 2, 6 и 8, петак.

Близанци

Близанци воле разноврсност. Испробавајте различите игре и не држите се једне стратегије. Звијезде им савјетују и заједничку игру са пријатељима.

Срећни симболи: жута и плава, бројеви 3, 5 и 15, сриједа.

Рак

Ракови имају највише среће када су емотивно мирни. Купујте тикет увече или у близини воде, када осјећате унутрашњи склад. Интуиција вам је најбољи водич.

Срећни симболи: сребрна и бијела, бројеви 2, 7 и 22, понед‌јељак.

Лав

Лавови привлаче успјех самопоуздањем. Бирајте тренутке када се осјећате моћно и поносно. Вјерујте да заслужујете побједу.

Срећни симболи: наранџаста и златна, бројеви 1, 10 и 19.

Д‌јевица

Д‌јевице воле систем и анализу. За њих је добитна комбинација пажљиво бирање бројева и промишљена стратегија. Нема мјеста импровизацији.

Срећни симболи: зелена и сива, бројеви 5, 14 и 23, рано јутро.

Вага

Ваге треба да играју када су у балансу и добром расположењу. Посавјетујте се с блиском особом прије избора бројева. Хармонија је ваш адут.

Срећни симболи: пастелне нијансе, бројеви 2, 6 и 12, петак.

Шкорпија

Шкорпије би требало да играју дискретно и ослањају се на шесто чуло. Приватност и тишина појачавају њихову енергију.

Срећни симболи: црна и бордо, бројеви 9, 13 и 27, касно вече.

Стријелац

Стријелчеви имају среће у покрету. Купите тикет док сте на путу или када вас обузме талас ентузијазма. Велики снови доносе велике добитке.

Срећни симболи: љубичаста и златна, бројеви 3, 12 и 21, четвртак.

Јарац

Јарчеви вјерују у дисциплину. Одредите тачан дан и вријеме за куповину тикета и држите се тога. Упорност је ваша снага.

Срећни симболи: тамнозелена и браон, бројеви 4, 8 и 22.

Водолија

Водолије воле необичне приступе. Бирајте другачије игре и осмислите сопствени систем за бројеве. Иновативност вам може донети предност.

Срећни симболи: сребрна и тиркизна, бројеви 7, 11 и 17, субота.

Рибе

Рибе треба да слушају снове и унутрашњи глас. Играјте када се осјећате инспирисано или емотивно повезано са својом жељом. Машта вам може бити савезник.

Срећни симболи: азурна и морско зелена, бројеви 7, 12 и 16, вече, преноси Glossy.

Хороскоп

астрологија

lutrija

