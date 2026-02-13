Logo
Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова

Она

13.02.2026

17:09

Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова
Фото: Pixabay

Ако сте посљедњих дана примијетили појачану интуицију, изненадне сусрете или талас емоција који не умијете да објасните, могуће је да су судбински дани пред вратима. Астрологија крај зиме посматра као снажан прелазни период, а за пет знакова Зодијака он доноси преокрете који могу промијенити ток године.

Ових 5 знакова Зодијака улази у период великих промјена.

Ован – повратак енергије и судбински сусрет

За Овнове се завршава период исцрпљености и унутрашње борбе. Енергија се враћа, а с њом и јасноћа. Могуће је да се у ваш живот врати особа из прошлости – или да упознате некога ко ће играти кључну улогу у вашој каријери, преноси Она.рс.

Ово је вријеме када се отварају врата за која сте мислили да су заувијек затворена. Не игноришите позиве, поруке или приједлоге који долазе изненада.

Близанци – разговор који мијења ток године

Близанци улазе у фазу у којој комуникација постаје њихово најјаче оружје. Један разговор, наизглед неважан, може се претворити у кључну пословну или емотивну прилику.

Ако сте размишљали да некоме пошаљете поруку, пријавите се за пројекат или започнете разговор који одлажете – сада је прави тренутак. Судбински дани за Близанце долазе кроз ријечи.

Лав – финансијски преокрет и признање

Лавовима се коначно отвара поље новца и професионалног признања. Вијест коју чекате или прилика за додатни приход долази у правом тренутку. Могуће је унапређење, нова понуда или инвестиција која мијења планове.

Послије периода несигурности, крај зиме доноси стабилност и осјећај контроле.

Шкорпија – емотивна трансформација

За Шкорпије почиње дубока унутрашња промјена. Терет који сте носили мјесецима полако се отпушта. Сусрет с особом која разумије вашу тишину или искрен разговор може промијенити начин на који доживљавате повјерење и блискост.

Ово је период када затварате једно поглавље и бирате мир.

Рибе – интуиција постаје водич

Рибе су посебно осјетљиве на прелазне периоде, а крај зиме им доноси снажну интуицију. Снови, знакови и унутрашњи осјећај усмјеравају вас ка важној одлуци.

За неке Рибе то значи умјетнички или креативни успјех, за друге духовни раст и признање које долази изненада.

Како препознати да су судбински дани пред вама?

Астролози савјетују да обратите пажњу на понављајуће знакове – исте бројеве, поновне сусрете с истим људима, пјесме које се непрестано појављују или осјећај да „нешто мора да се деси“. Крај зиме носи снажан талас енергије, али захтијева и акцију.

Највећа грешка била би да се повучете из страха. Овај период фаворизује храбре потезе. Ако се укаже прилика – реагујте. Ако осјећате да је вријеме за одлуку – донесите је.

