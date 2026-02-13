Logo
Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

18:16

Коментари:

0
Стевандић, Додик и Вучевић на Свечаној академији
Фото: АТВ

Свечана академија Сретење 2026 одржава се у бањалучкој спортској дворани Борик.

Академијом се обиљежава Дан државности Србије и Дан државности Републике Српске.

Академији присуствује и нови предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Међу присутнима су и предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић и предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић.

Такође, присутни су и премијер Српске Саво Минић, вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић, министри у Влади Српске, те представници борачких организација.

Обустава саобраћаја

Због Свечане академије на снази је обустава саобраћаја у Алеји Светог Саве, на потезу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске.

Обустава ће трајати до 21 сат, те се возачи моле за стрпљење.

Деспот у Алеји Светог Саве

Република Српска

Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај

На излазу из кружног тока код Адико банке паркирано је оклопно возило "Деспот", у правцу према дворани Борик, а полиција регулише саобраћај.

Забрана МУП-а

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир издао је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.

Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.

Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.

Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.

