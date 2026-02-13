Додик, Стевандић и Вучевић стигли на Свечану академију

Аутор:Стеван Лулић
13.02.2026
18:16
Коментари:0
Свечана академија Сретење 2026 одржава се у бањалучкој спортској дворани Борик.
Академијом се обиљежава Дан државности Србије и Дан државности Републике Српске.
Академији присуствује и нови предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Међу присутнима су и предсједник СНСД-а Милорад Додик, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић и предсједник Српске напредне странке Милош Вучевић.
Такође, присутни су и премијер Српске Саво Минић, вршилац дужности предсједника Српске Ана Тришић Бабић, министри у Влади Српске, те представници борачких организација.
Због Свечане академије на снази је обустава саобраћаја у Алеји Светог Саве, на потезу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске.
Обустава ће трајати до 21 сат, те се возачи моле за стрпљење.
Република Српска
Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај
На излазу из кружног тока код Адико банке паркирано је оклопно возило "Деспот", у правцу према дворани Борик, а полиција регулише саобраћај.
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир издао је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.
Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.
Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч1
Најновије
Најчитаније
22
01
21
45
21
34
21
27
21
26
Тренутно на програму