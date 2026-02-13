Logo
Цвијановић са америчким амбасадором при УН

13.02.2026

17:54

Мајкл Волц и Жељка Цвијановић
Фото: Уступљена фотографија

На маргинама Минхенске безбједносне конференције, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са америчким амбасадором при Уједињеним нацијама Мајклом Волцом.

"Током састанка, саговорника сам информисала о тренутној ситуацији и проблемима у БиХ, указавши да су актуелни изазови политичке, а не безбједносне природе. Изразила сам увјерење да се под водством администрације предсједника Трампа могу пронаћи рационална рјешења за многе изазове како у БиХ, тако и у цијелој регији", истакла је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

Она се овом приликом захвалила на избалансираним ставовима представника САД током расправа о БиХ у Савјету безбједности УН, у којима се указује на значај дијалога представника свих конститутивних народа у БиХ.

Цвијановићева се са Волцом састала у оквиру Минхенске конференције о безбједности, коју је формално отворио Фридрих Мерц.

Она се у оквиру безбједносне конференције у Минхену сусрела и са министром спољних послова Републике Србије Марком Ђурићем.

Српски члан Предсједништва БиХ поручила је након отварања Минхенске конференције, да је у Европи другачија атмосфера, те да је све више заговорника који истичу важност мијењања одређених правила у складу са временом.

Жељка Цвијановић

Уједињене нације

Minhen

konferencija

