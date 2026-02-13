Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај

Аутор:Стеван Лулић
У дијелу бањалучког насеља Борик на снази је обустава саобраћаја, а полиција регулише кретање возила.
Саобраћај је обустављен због обиљежавања Дана државности Републике Србије и Републике, и то у Алеји Светог Саве, на потезу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске.
Обустава ће трајати до 21 сат, те се возачи моле за стрпљење.
На излазу из кружног тока код Адико банке паркирано је оклопно возило "Деспот", у правцу према дворани Борик.
Из МУП-а је раније најављено да ће се за вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршити на прописан начин од стране полицијских службеника..
Такође, најављено је да ће возила бити преусмјеравана у Гундулићеву улицу и Улицу Олимпијских побједника и даље регистрованом трасом.
То се односи и на линије јавног превоза.
Осим обуставе саобраћаја, Министарство унутрашњих послова Републике Српске издало је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.
Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.
Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.
Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.
"Забрањује се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће учествовати у активностима поводом обиљежавања Сретења на подручју града Бањалука, дана 13.02.2026. године од 12,00 до 24,00 часа", напомињу у Министарству.
Такође, Министарство, полицијске управе и полицијске станице наведеног дана неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.
