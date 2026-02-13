Logo
Large banner

Деспот у Бањалучком насељу, полиција регулише саобраћај

Аутор:

Стеван Лулић

13.02.2026

17:59

Коментари:

1
Деспот у Алеји Светог Саве
Фото: АТВ / Стеван Лулић

У дијелу бањалучког насеља Борик на снази је обустава саобраћаја, а полиција регулише кретање возила.

Саобраћај је обустављен због обиљежавања Дана државности Републике Србије и Републике, и то у Алеји Светог Саве, на потезу од Гундулићеве улице до Булевара српске војске.

Обустава ће трајати до 21 сат, те се возачи моле за стрпљење.

На излазу из кружног тока код Адико банке паркирано је оклопно возило "Деспот", у правцу према дворани Борик.

Деспот у Алеји Светог Саве
Деспот у Алеји Светог Саве

Из МУП-а је раније најављено да ће се за вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршити на прописан начин од стране полицијских службеника..

Преусмјеравање возила

Такође, најављено је да ће возила бити преусмјеравана у Гундулићеву улицу и Улицу Олимпијских побједника и даље регистрованом трасом.

То се односи и на линије јавног превоза.

МУП издао забрану

Осим обуставе саобраћаја, Министарство унутрашњих послова Републике Српске издало је наредбу о забранама које ће бити на снази на Сретење.

Наредба се односи на забрану превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају на подручју градова Бањалука и Лакташи.

Деспот у Алеји Светог Саве
Деспот у Алеји Светог Саве

Из наредбе се изоставља превоз пиротехничких средстава за извођење најављених ватромета.

Забрана ће трајати 13. фебруара 2026. године од 11,00 часова до поноћи.

"Забрањује се саобраћај за теретна возила укупне масе преко 3,5 тоне, осим теретних возила јавних и комуналних служби и возила која ће учествовати у активностима поводом обиљежавања Сретења на подручју града Бањалука, дана 13.02.2026. године од 12,00 до 24,00 часа", напомињу у Министарству.

Такође, Министарство, полицијске управе и полицијске станице наведеног дана неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја и наоружања и војне опреме.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дан државности - Сретење

Despot

обустава саобраћаја

Полиција

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Мајкл Волц и Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић са америчким амбасадором при УН

4 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Минхенској конференцији: Прилика да објасним одређене ствари о БиХ

4 ч

0
Уручен орден

Република Српска

Уручен орден здравственој установи из Санкт Петербурга

5 ч

1
Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

Република Српска

Тришић Бабић: Са захвалношћу се сјећамо свих који су несебичним жртвовањем животе уградили у Српску

5 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner