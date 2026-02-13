Logo
Дописивала се, наводно, са другарицом коју никада није вид‌јела: Од Анђеле (14) већ 5 дана ни трага ни гласа

Курир

13.02.2026

18:36

Нестала Анђела Илић
Фото: Друштвене мреже

Д‌јевојчица Анђела Илић (14) из Пожаревца нестала је у нед‌јељу, 8. фебруара, од када јој се, како тврди њена мајка, губи сваки траг.

Према ријечима њене мајке, која је случај пријавила полицији, Анђела је у нед‌јељу поподне изашла у град са школском другарицом, а од тада се није враћала кући, што никада до сада није урадила.

– Анђела је била болесна, недељу дана није ишла у школу, па је жељела да се види са другарицом из од‌јељења са којом се редовно дружи. То је било у нед‌јељу око 16 сати, тражила ми је џепарац како би отишла са њом до града – започела је причу забринута мајка.

"Звала сам је, била је недоступна"

Мајка каже да је јако забринута, али и да се прибојава да се њеном д‌јетету није догодило нешто лоше.

"Она се неко вријеме дописивала са, наводно, д‌јевојчицом из Смедерева, коју никада раније није упознала. Једном ме је и питала да ли може да се види са њом, тј да она дође код нас, али нисам то дозволила, јер сам била сумњичава око тога да некоме даје своју адресу. Разумила ме је, рекла је: 'Добро, мама' и на томе се завршило, али је наставила да се дописује са њом", открила је она, а потом се вратила на вече када је схватила да нешто није у реду.

nives celzijus

Сцена

Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

"Ми имамо договор да се у девет увече врата закључавају. Тако сам јој и у недељу рекла да се врати до 21 сат. Увијек је поштовала договор, када сам вид‌јела да је нема, кренула сам да је зовем, али већ је била недоступна. Звала сам је и прије тога једном, јер ми је било чудно што ми се ни једном није јавила током боравка у граду, ни тада није била доступна, али нисам паничила", каже мајка.

Сумњив позив

Како додаје, након нестанка кћерке примила је један позив на Инстаграму који јој је био сумњив. Мајка каже и да је контактирала другарицу са којом је њена кћерка у недељу изашла у град.

"Она ми је рекла да се јесу вид‌јеле, али да су се у догледно вријеме разишле и да је свака отишла својој кући", истиче мајка.

"Случај је пријављен полицији и овим путем апелујем на све грађане Пожаревца и Смедерева да, ако је виде, да одмах пријаве то полицији и центру за социјални рад. Она је прелијепа девојчица, млада, мршава", апелује узнемирена жена.

Из Полицијске управе Пожаревац потврђена је пријава нестанка д‌јевојчице, као и да се за њом још увијек трага, преноси Курир.

