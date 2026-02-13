Logo
Нивес Целзијус открила у чијем друштву ужива: Мазили смо се цијело јутро

13.02.2026

17:24

Нивес Целзијус на Инстаграму је објавила снимак на којем се покушава нашминкати, али је омета мачка. Такође, објавила је велику новост - снима нову пјесму.

"Љубави, ја се морам нашминкати. Не можемо се сад мазити, мазили смо се цијело јутро. Мама мора ићи у студио снимити нову пјесму", рекла је Нивес.

Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Њена објава одушевила је пратиоце.

Нивес је прошле године у интервјуу за "Story" открила како није заљубљена, али жуди за тим осјећајем јер је инспиративан и мотивишући.

Нивес Целзијус

