Дара Бубамара открила каква је у кревету, Цеца одмах реаговала

Извор:
Курир
13.02.2026
12:20
Дара Бубамара је пјевачица која важи за ватрену, малу бомбастичну жену. Носи и титулу искрене особе, а сада је отворено причала о томе каква је у кревету и то у емисији "Звезде Гранда"
"Морам да вам признам, само када се мазим и водим љубав сам спора", рекла је Дара Бубамара, међутим Цеца јој није повјеровала.
"Не бих рекла", надовезала се Цеца на то и насмијала све у студију.
"Некада и пет пута дневно имам интимне односе", изјавила је фолкерка, која редовно на друштвеним мрежама добија непристојне понуде.
"Много сам слободна и перверзна! Људи кажу да објављујем безобразне слике на Инстаграму, а оне које чувам у телефону су још горе! Али нећу много да причам о томе, ипак морам барем мало приватности да задржим за себе. Засад добро прикривам љубавни живот, надам се да ће тако и остати. Нешто ипак треба сачувати од јавности ради сопствене среће и мира", рекла је пјевачица једном приликом.
Подсјетимо, прије неколико неколико година интимне фотографије пјевачице Даре Бубамаре процуриле су у јавност након што јој је, како је тврдила, украден телефон, а неколико година касније десио јој се још већи скандал када је сасвим случајно интимни снимак сама објавила на друштвене мреже. Иначе, Дара Бубамара је била у вези са 17 година млађим дечком, а та веза није потрајала.
