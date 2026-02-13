Logo
Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

13.02.2026

Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Пјевачица Гога Секулић подијелила је са јавношћу тужне вијести да је њена мајка Нада преминула, а међу првим је подршку у тешким тренуцима пружила Милица Тодоровић.

Гога Секулић се око поноћи огласила на друштвеним мрежама уз заједничку фотографију са мајком, те открила да је преминула.

"Мајко... Не... Не могу то поднијети и не желим вјеровати", написала је пјевачица уз слику.

Милица Тодоровић се огласила међу првима

Испод објаве одмах су почеле да пристижу поруке подршке и саучешћа од њених пратилаца и колега са естраде.

Међу првима се јавила пјевачица Милица Тодоровић, која је упутила ријечи утјехе.

"Моје саучешће...", написала је Милица, уз емотиконе који симболизују молитву и тугу.

Поред Милице, поруке подршке у овим тешким тренуцима упутиле су и Александра Младеновић, Тина Ивановић, Јована Типшин, Рада Манојловић и Ивана Шашић.

Гога је, иначе, била изузетно везана за мајку и своју породицу. Раније је за медије говорила о свом одрастању, истичући да је имала све што јој је било потребно и да су је родитељи од малена учили радним навикама.

"У мојој породици од малена су нас учили да радимо и да сами стварамо. Тата ми је платио први албум, а послије сам све сама финансирала", испричала је Гога једном приликом, додавши да су она и сестра увијек имале све што је неопходно, да су путовале и биле лијепо обучене.

