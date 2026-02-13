Милица Тодоровић се огласила након тужних вијести

Извор:
Пјевачица Гога Секулић подијелила је са јавношћу тужне вијести да је њена мајка Нада преминула, а међу првим је подршку у тешким тренуцима пружила Милица Тодоровић.
Гога Секулић се око поноћи огласила на друштвеним мрежама уз заједничку фотографију са мајком, те открила да је преминула.
"Мајко... Не... Не могу то поднијети и не желим вјеровати", написала је пјевачица уз слику.
Испод објаве одмах су почеле да пристижу поруке подршке и саучешћа од њених пратилаца и колега са естраде.
Међу првима се јавила пјевачица Милица Тодоровић, која је упутила ријечи утјехе.
"Моје саучешће...", написала је Милица, уз емотиконе који симболизују молитву и тугу.
Поред Милице, поруке подршке у овим тешким тренуцима упутиле су и Александра Младеновић, Тина Ивановић, Јована Типшин, Рада Манојловић и Ивана Шашић.
Гога је, иначе, била изузетно везана за мајку и своју породицу. Раније је за медије говорила о свом одрастању, истичући да је имала све што јој је било потребно и да су је родитељи од малена учили радним навикама.
"У мојој породици од малена су нас учили да радимо и да сами стварамо. Тата ми је платио први албум, а послије сам све сама финансирала", испричала је Гога једном приликом, додавши да су она и сестра увијек имале све што је неопходно, да су путовале и биле лијепо обучене.
