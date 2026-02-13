Logo
Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

СРНА

13.02.2026

Више јавно тужилаштво у Чачку наложило је обдукцију тијела пацијента који је у чачанској болници умро послије операције крајника.

Тужилаштво је саопштило да је Полицијској управи у Чачку поднијело захтјев за прикупљање потребних обавјештења ради утврђивања свих околности у вези са овим догађајем, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка.

Прије мушкарца, старог 38 година, у чачанској болници је преминула четворогодишња дјевојчица, која је, такође, имала операцију крајника.

Грађани, међу којима је била и мајка преминуле дјевојчице, протестовали су испред болнице, чији директор Дејан Дабић је поднио оставку.

