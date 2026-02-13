Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

Извор:
СРНА
13.02.2026
16:20
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Чачку наложило је обдукцију тијела пацијента који је у чачанској болници умро послије операције крајника.
Тужилаштво је саопштило да је Полицијској управи у Чачку поднијело захтјев за прикупљање потребних обавјештења ради утврђивања свих околности у вези са овим догађајем, након чега ће бити одлучено о даљем току поступка.
Република Српска
Додик: Још једна побједа коју остављамо генерацијама које долазе
Прије мушкарца, старог 38 година, у чачанској болници је преминула четворогодишња дјевојчица, која је, такође, имала операцију крајника.
Грађани, међу којима је била и мајка преминуле дјевојчице, протестовали су испред болнице, чији директор Дејан Дабић је поднио оставку.
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
7 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
17
54
17
42
17
36
17
25
17
24
Тренутно на програму