Нови детаљи трагедије у Србији: Усмртио мајку и мирно сачекао полицију

13.02.2026

10:41

Нови детаљи трагедије у Србији: Усмртио мајку и мирно сачекао полицију
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Медицинска сестра и власница перионице у Дринчићевој улици у Крушевцу, у Србији, Биљана Б. (59) убијена је у сриједу, 11. фебруара, у својој породичној кући, а за злочин је осумњичен њен син Јанко Б. (32).

Према наводима полиције, младић је мајку након расправе избо ножем а затим мирно сачекао полицију.

насиље жене 1

Свијет

Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

Најближе комшије и радници градилишта које се налази у непосредној близини мјеста породичне трагедије казали су да се из Биљанине куће није чула нити расправа нити било шта друго што би указивало да јој пријети смртна опасност.

Како наводе, Биљана ни гласа није пустила, а за њену смрт су сазнали тек када су се у Дриничићевој улици зауставила бројна полицијска возила те Хитна помоћ која је узалудно дошла на ову адресу.

Гога Секулић

Сцена

Преминула мајка Гоге Секулић: Не могу ово поднијети

Крушевљанка која се међу првима затекла на мјесту трагедије посвједочила је да је син жртве био мртав хладан, те да није показивао никакву реакцију због злочина који је починио.

Биљанина смрт узнемирила је Крушевљане поготово што се прије пар мјесеци догодила породична трагедија у насељу Пејтон, где је Александар В. са више од сто убода ножем пресудио родитељима, а затим извршио самоубиство.

Полиција је саопштила да је младић осумњичен за убиство, те да му је одређено задржавање до 48 сати након чега ће са кривичном пријавом бити приведен тужилаштву.

