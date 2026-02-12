Љекари покушали да га одговоре, али је он инсистирао: Нови детаљи трагедије у Чачку

Извор:
У чачанској болници дошло је до још једног смртног случаја након операције крајника, а сада су испливали нови детаљи.
На одјељењу ОРЛ преминуо је 38-годишњи мушкарац из Ниша. Према наводима извора Информера, мушкарац је преминуо протекле ноћи усљед компликација послије операције крајника.
- Пацијент, који не живи у Чачку, поријеклом је из Ниша. Дошао је и тражио да га оперише докторка, жалио се да има проблеме са хркањем и да хоће да извади трећи крајник. Љекари су покушали од тога да га одговоре, али он је инсистирао. Пошто није наш здравствени осигураник, тражио је да плати, платио је пуну цијену. Он је знао шта се десило са дјевојчицом Емом. Све је било у најбољем реду послије операције. Послије неколико сати дошло је до наглог крварења. Око три сата иза поноћи, он је преминуо - открио је Драган Ј. Вучићевић, уредник Информера.
У ОБ Чачак у ноћи између 11. и 12. фебруара догодио се смртни исход који је наступио у постоперативном току након операције трећег крајника код мушке особе старости 38 година.
Пацијент се, иако није наш осигураник, самостално пријавио на наведену хируршку интервенцију због дисајних проблема од којих је годинама имао тегобе, свестан ризика саме интервенције због осталих придружених болести од којих је боловао.
- Министарство здравља је одмах по добијању информације упутило своје инспекторе у Чачак, а одлуком Министра здравља руковођење ОРЛ одељењем у ОБ Чачак преузели су љекари УКЦ Србија и УКЦ Крагујевац, док се не утврде све околности које су довеле до два смртна исхода на овом одјељењу у кратком временском року - наводи се у саопштењу и додаје:
- Поред тога, министар здравља је дао налог о увођењу привремених мјера у ОБ Чачак, која подразумијева преузимање руковођења овом здравственом установом у наредном периоду. Министарство здравља још једном упућује искрене изразе саучешћа породицама преминулих.
