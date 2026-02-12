Logo
Large banner

Љекари покушали да га одговоре, али је он инсистирао: Нови детаљи трагедије у Чачку

Извор:

Курир

12.02.2026

12:08

Коментари:

0
Болница Добој-операција
Фото: АТВ

У чачанској болници дошло је до још једног смртног случаја након операције крајника, а сада су испливали нови детаљи.

На одјељењу ОРЛ преминуо је 38-годишњи мушкарац из Ниша. Према наводима извора Информера, мушкарац је преминуо протекле ноћи усљед компликација послије операције крајника.

Болница

Србија

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

- Пацијент, који не живи у Чачку, поријеклом је из Ниша. Дошао је и тражио да га оперише докторка, жалио се да има проблеме са хркањем и да хоће да извади трећи крајник. Љекари су покушали од тога да га одговоре, али он је инсистирао. Пошто није наш здравствени осигураник, тражио је да плати, платио је пуну цијену. Он је знао шта се десило са дјевојчицом Емом. Све је било у најбољем реду послије операције. Послије неколико сати дошло је до наглог крварења. Око три сата иза поноћи, он је преминуо - открио је Драган Ј. Вучићевић, уредник Информера.

Саопштење Министарства здравља

У ОБ Чачак у ноћи између 11. и 12. фебруара догодио се смртни исход који је наступио у постоперативном току након операције трећег крајника код мушке особе старости 38 година.

Болница

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Пацијент се, иако није наш осигураник, самостално пријавио на наведену хируршку интервенцију због дисајних проблема од којих је годинама имао тегобе, свестан ризика саме интервенције због осталих придружених болести од којих је боловао.

- Министарство здравља је одмах по добијању информације упутило своје инспекторе у Чачак, а одлуком Министра здравља руковођење ОРЛ одељењем у ОБ Чачак преузели су љекари УКЦ Србија и УКЦ Крагујевац, док се не утврде све околности које су довеле до два смртна исхода на овом одјељењу у кратком временском року - наводи се у саопштењу и додаје:

- Поред тога, министар здравља је дао налог о увођењу привремених мјера у ОБ Чачак, која подразумијева преузимање руковођења овом здравственом установом у наредном периоду. Министарство здравља још једном упућује искрене изразе саучешћа породицама преминулих.

Подијели:

Тагови :

Čačak

Операција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

Свијет

Застрашујући снимак: Аутомобилом у пламену забио се у бензинску пумпу

2 ч

0
Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Србија

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ако ико прави малверзације, онда то праве чланови ЦИК-а

3 ч

0
ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

БиХ

ЦИК БиХ: Новчане казне за СНСД, СДС и Листу за правду и ред

3 ч

1

Више из рубрике

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Србија

Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

3 ч

0
Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

Србија

Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

16 ч

0
Петковић позвао међународну заједницу да хитно заустави прогон Срба

Србија

Петковић позвао међународну заједницу да хитно заустави прогон Срба

19 ч

0
Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

Србија

Дојава о бомби и у ОШ "Владислав Рибникар": Ђаци одмах евакуисани

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

52

Језива теорија о ријечи "упс", употребљавао је у посебним ситуацијама

14

46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

14

44

Пренос: Отварање новог Центра за онкологију и хематологију у УКЦ Републике Српске

14

42

Народ прича: Брачни пар Дринић

14

41

Дјевојчици ампутирана нога након несреће у Сарајеву

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner