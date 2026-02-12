Преминуо мушкарац након операције крајника: Још једна трагедија у Чачку

Извор:
Телеграф
12.02.2026
11:43
У Општој болници Чачак ноћас је преминуо мушкарац (38) послије операције крајника.
У ОБ Чачак у ноћи између 11. и 12. фебруара догодио се смртни исход који је наступио у постоперативном току након операције трећег крајника код мушке особе старости 38 година, наводи се у саопштењу.
Пацијент се самостално пријавио на наведену хируршку интервенцију због дисајних проблема од којих је годинама имао тегобе, свјестан ризика саме интервенције због осталих придружених болести од којих је боловао.
"Министарство здравља је одмах по добијању информације упутило своје инспекторе у Чачак, а одлуком Министра здравља руковођење ОРЛ одељењем у ОБ Чачак преузели су љекари УКЦ Србија и УКЦ Крагујевац, док се не утврде све околности које су довеле до два смртна исхода на овом одјељењу у кратком временском року", наводи се у саопштењу и додаје:
"Поред тога, министар здравља је дао налог о увођењу привремених мера у ОБ Чачак, која подразумијева преузимање руковођења овом здравственом установом у наредном периоду".
Министарство здравља још једном упућује искрене изразе саучешћа породицама преминулих.
Подсјетимо, четворогодишња дјевојчица из околине Чачка преминула је 4. фебруара након операције крајника.
Дјевојчица је оперисана у Општој болници у Чачку и гдје је због компликација хитно транспортована за Београд, гдје је преминула. Након екстерне провјере квалитета стручног рада и налаза обдукције утврдиће се да ли је у питању пропуст у лијечењу. Надзор и здравствени инспектор је констатовао да је медицинска документација вођена по свим правилима струке, наводи се у саопштењу.
