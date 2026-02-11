Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

11.02.2026
22:07
Коментари:0
Мушкарац чији су иницијали Н.Т. /26/ ухапшен је у Новом Саду са фалсификованим пасошем БиХ због сумње да је као припадник криминалне групе "Врачарци" починио низ кривичних дјела.
Лице Н.Т. ухапсили су данас, 11.фебруара, припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије, у сарадњу са више полицијских управа и Вишим тужилаштвом у Београду, саопштено је из МУП-а.
Осумњичени је ухапшен са фалсификованим пасошем БиХ, а имао је и три мобилна телефона и панцир, наводи се у саопштењу.
Свијет
Мушкарац српског поријекла избо жену 20 пута: "Била је безобразна"
Ухапшени Н.Т. је осумњичен за кривична дјела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, као и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, преноси Срна.
За њим је била расписана и потрага због кривичног дјела принуде, као и потјерница због разбојништва, за које је правноснажно осуђен на шест мјесеци затвора, али уз могућност да казну издржава код куће, уз примјену електронског надзора.
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
9 ч0
Србија
11 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
58
22
40
22
30
22
21
Тренутно на програму