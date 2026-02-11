Logo
Пао "Врачарац": Имао лажни пасош БиХ, панцир и три телефона

11.02.2026

22:07

Коментари:

0
Фото: Pexels

Мушкарац чији су иницијали Н.Т. /26/ ухапшен је у Новом Саду са фалсификованим пасошем БиХ због сумње да је као припадник криминалне групе "Врачарци" починио низ кривичних д‌јела.

Лице Н.Т. ухапсили су данас, 11.фебруара, припадници Министарства унутрашњих послова /МУП/ Србије, у сарадњу са више полицијских управа и Вишим тужилаштвом у Београду, саопштено је из МУП-а.

Осумњичени је ухапшен са фалсификованим пасошем БиХ, а имао је и три мобилна телефона и панцир, наводи се у саопштењу.

Нож

Свијет

Мушкарац српског поријекла избо жену 20 пута: "Била је безобразна"

Ухапшени Н.Т. је осумњичен за кривична д‌јела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, као и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја, преноси Срна.

За њим је била расписана и потрага због кривичног д‌јела принуде, као и потјерница због разбојништва, за које је правноснажно осуђен на шест мјесеци затвора, али уз могућност да казну издржава код куће, уз примјену електронског надзора.

хапшење

Србија

lažni pasoši

