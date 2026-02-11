Logo
Large banner

Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Извор:

Телеграф

11.02.2026

12:25

Коментари:

0
Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције
Фото: Pexels

Вршилац дужности директора Опште болнице (ОБ) Чачак Дејан Дабић поднио је оставку, а у току је спољашњи стручни надзор рада у ОБ Чачак, којим ће бити провјерен квалитет стручног рада, саопштено је из Министарства здравља.

Инспекцију је у уторак упућена у ОБ Чачак како би испитала околности које су довеле до смрти дјевојчице (4), која је преминула послије операције крајника у тој установи, а спољашњи стручни надзор треба да оцјени квалитет стручног рада, односно поступање љекара у том случају.

Болница

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Спољашњи стручни надзор спроводе еминенти љекари-професори терцијалних здравствених установа из области чији се рад провјерава, истиче се у саопштењу.

Наводи се да ће сви резултати надзора и инспекцијског рада у ОБ Чачак бити транспарентно доступни како породици преминуле Е.М. тако и широј јавности.

Министарство здравља је породици преминуле дјевојчице упутило најискреније изразе саучешћа, уз напомену да су им врата Министарства здравља отворена.

Доктор

Србија

Огласило се тужилаштво због смрти дјевојчице (4)

Четворогодишња дјевојчица Е.М. преминула је на Институту за мајку и дијете након што је из Опште болнице у Чачку транспортована за Београд услед компликација након операције крајника, пренијели су раније медији.

Више јавно тужилаштво у Чачку саопштило је у уторак да је наложена обдукција тијела дјевојчице и да ће тужилаштво након тога одлучити о даљем току поступка.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Čačak

болница

ostavka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

Свијет

Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

1 ч

0
Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја

Хроника

Дервенћанин завршио иза решетака због саобраћајних прекршаја

1 ч

0
Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

Свијет

Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

1 ч

0
Бритни Спирс продала права на музички каталог

Сцена

Бритни Спирс продала права на музички каталог

1 ч

0

Више из рубрике

Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

Србија

Велика акција полиције: Пронађена дрога, снајпер и маске; Планирана ликвидација?

4 ч

0
Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

Србија

Смрт д‌јевојчице Еме потресла Чачак: Директор болнице се обратио грађанима

14 ч

0
Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

Србија

Србија тражила од Шпаније изручење осумњиченог за убиство ММА борца

18 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Ухапшени бивши руководиоци Старачког дома

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

12

42

Теслић прогласио Дан жалости након смрти дјевојчице Милице Малић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner