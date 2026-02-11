Директор болнице у Чачку поднио оставку након смрти дјевојчице послије операције

Извор:
Вршилац дужности директора Опште болнице (ОБ) Чачак Дејан Дабић поднио је оставку, а у току је спољашњи стручни надзор рада у ОБ Чачак, којим ће бити провјерен квалитет стручног рада, саопштено је из Министарства здравља.
Инспекцију је у уторак упућена у ОБ Чачак како би испитала околности које су довеле до смрти дјевојчице (4), која је преминула послије операције крајника у тој установи, а спољашњи стручни надзор треба да оцјени квалитет стручног рада, односно поступање љекара у том случају.
Спољашњи стручни надзор спроводе еминенти љекари-професори терцијалних здравствених установа из области чији се рад провјерава, истиче се у саопштењу.
Наводи се да ће сви резултати надзора и инспекцијског рада у ОБ Чачак бити транспарентно доступни како породици преминуле Е.М. тако и широј јавности.
Министарство здравља је породици преминуле дјевојчице упутило најискреније изразе саучешћа, уз напомену да су им врата Министарства здравља отворена.
Четворогодишња дјевојчица Е.М. преминула је на Институту за мајку и дијете након што је из Опште болнице у Чачку транспортована за Београд услед компликација након операције крајника, пренијели су раније медији.
Више јавно тужилаштво у Чачку саопштило је у уторак да је наложена обдукција тијела дјевојчице и да ће тужилаштво након тога одлучити о даљем току поступка.
