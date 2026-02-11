Logo
Large banner

Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

Извор:

СРНА

11.02.2026

11:56

Коментари:

0
Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи
Фото: АТВ

Најмање 15 људи повријеђено је у судару два аутобуса у мјесту Крочево, у централној Пољској, јавила је локална медијска мрежа РМФ24.

Незгода се догодила јутрос када је један аутобус стао на раскрсници, а други га је ударио отпозади, након што није успио да се заустави.

Око 50 запослених путовало је на посао у два аутобуса.

Осморо људи са тешким повредама превезено је у болнице у оближњим градовима, док су они са лакшим повредама збринути на лицу мјеста, наводи Синхуа.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

аутобус

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

Хроника

Нова тешка саобраћајна несрећа: Преврнуо се камион, има повријеђених

2 ч

0
Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Голфом пробио ограду школе, уништио и семафор

5 ч

0
Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

Хроника

Туга у Теслићу: Дјевојчица (5) повријеђена у тешкој несрећи изгубила битку за живот

20 ч

0
Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

Свијет

Камион остао заглављен на шинама, трагедија избјегнута за длаку

1 д

0

Више из рубрике

Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

Свијет

Сијарто: Мађарска међу побједницима новог свјетског поретка

1 ч

0
Откривено на који начин се Епстајн обогатио

Свијет

Откривено на који начин се Епстајн обогатио

2 ч

0
Кремљ о могућим изборима у Украјини

Свијет

Кремљ о могућим изборима у Украјини

2 ч

0
"Хладни мир" је почео између Европе и САД

Свијет

"Хладни мир" је почео између Европе и САД

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

21

Епстајн се распитивао за сестре Хадид, хтио састанак са њима

13

03

Новак Ђоковић отказао турнир, ово је разлог

12

56

Битно: О отварању новог Центра за онкологију и хематологију УКЦ-а

12

52

Европски парламент одобрио 90 милијарди евра зајма за Кијев

12

49

Остојић: Гагић није предсједник БОРС-а

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner