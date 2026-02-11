Ужас! У судару аутобуса повријеђено 15 људи

Извор:
СРНА
11.02.2026
11:56
Најмање 15 људи повријеђено је у судару два аутобуса у мјесту Крочево, у централној Пољској, јавила је локална медијска мрежа РМФ24.
Незгода се догодила јутрос када је један аутобус стао на раскрсници, а други га је ударио отпозади, након што није успио да се заустави.
Око 50 запослених путовало је на посао у два аутобуса.
Осморо људи са тешким повредама превезено је у болнице у оближњим градовима, док су они са лакшим повредама збринути на лицу мјеста, наводи Синхуа.
